Řidič nákladního vozu usnul a vjel do restaurace, naštěstí byla prázdná

Pětapadesátiletý řidič nákladního vozu v centru Kunštátu na Blanensku v pondělí dopoledne patrně usnul za volantem a s vozem skončil zaklíněný v průjezdu restaurace. Hasiči ho vyprostili, zranil se lehce. Restaurace měla zavřeno, obvykle tam ale bývá na oběd podle majitelky kolem 30 lidí. Policie nehodu vyšetřuje, na místo přijel statik.

Nehoda se stala před 10:30. "Řidič podle jeho slov patrně usnul za volantem. Místo toho, aby odbočil doleva, tak jel rovně," řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Muž zůstal zaklíněný ve voze, z něhož ho museli vystříhat hasiči. Na místo dorazily i hasičské jednotky z Brna. "Budeme se teď snažit vůz z průjezdu vytáhnout a zároveň objekt dostatečně zajistit, aby nespadl," řekl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Právě řešíme dopravní nehodu nákladního auta Tatra v Kunštátu. Řidiče jsme museli vyprostit. Porušené plynové potrubí. Statický narušený dům stabilizujeme. pic.twitter.com/7ZMjpnppy3 — HZS JMK (@hzsjmk) December 17, 2018

Podle majitelky restaurace Věry Lepkové vůz skončil skoro až ve dvoře. "Projel téměř celým průjezdem, je to tam celé zničené. Restaurace má naštěstí v pondělí zavřeno, tak tam nikdo nebyl. Obvykle tam ale chodívá na oběd asi 30 lidí. Kdyby se to stalo v jiný den a on se trefil kousek vedle, mohlo to dopadnout mnohem hůř," řekla Lepková.

Řidič se podle mluvčí záchranné služby Michaely Bothové zranil jen lehce. Záchranná služba jej převezla na urgentní příjem Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích.