Policie zajistila 100 000 tablet určených k výrobě pervitinu. Pachatelům hrozí 10 let

před 3 hodinami

Brněnští kriminalisté z toxi týmu zajistili sto tisíc tablet léku, ze kterých by se dalo vyrobit deset kilogramů pervitinu. Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami obvinili dva muže a jednu ženu, hrozí jim až deset let vězení. Na policejním webu to uvedla mluvčí Petra Hrůzová.

Léky s obsahem pseudoefedrinu dvaadvacetiletý muž obstarával podle policie v Polsku a do České republiky je dovážel střídavě se svým pětadvacetiletým komplicem. "Kriminalisté zjistili, že léky prodávali převážně na území města Brna a inkasovali za ně finanční hotovost nebo již vyrobený pervitin, s jehož užíváním mají všichni tři zkušenost. Podezřelá žena, která připravovala léky na předávání koncovým zájemcům, uvedla, že pervitin užívá rekreačně, což je tak jednou za měsíc," uvedla mluvčí. Tablety obvinění přiváželi podle policie jedenkrát za tři týdny a zboží přechovávali ve Šlapanicích u Brna, kde je minulý týden kriminalisté a policisté ze zásahové jednotky zadrželi při vykládání dodávky léčiv do garáže rodinného domu. V garáži a ve vozidle policisté našli 56 nerozbalených papírových krabic léku Cirrus. Policie zajistila 7056 krabiček těchto léčiv, které obsahují bezmála 100 tisíc tablet. Z nich by se dalo vyrobit deset kilogramů pervitinu. Trojice čelí obvinění z trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Oba muži čekají na soud ve vazbě, obviněnou ženu policie stíhá na svobodě.