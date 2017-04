Policie stíhá muže z Oslavan, který loni hodil psa do studny. Trestal zvíře za chování v restauraci

před 32 minutami

Muž z Oslavan, který v loňském roce hodil psa do 8 metrů hluboké studny, je stíhaný za týrání zvířete. Muž, který je svým okolím považován za podivína, dostal psa na starosti od své matky. Nejprve se s ním procházel a zastavil se s ním v místní restauraci. Zvíře ale začalo po restauraci pobíhat a vykonávalo tam také svou potřebu. Obsluha muže napomenula, že by měl zasáhnout a psa potrestat. "Muž zareagoval zvláštně. Vzal psa, vyšel ven z lokálu. Po odstranění betonového krytu veřejné studny zvíře hodil do vody," popsal mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Nebohé zvíře nakonec zachránili hosté restaurace, kterým se podařilo psa ze studny vytáhnout a celý incident oznámili policistům.

autor: Domácí

Související články