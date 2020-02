Policie evakuovala stovky obyvatel Kuřimi. Hledač kovů tam našel leteckou pumu

Policie v pondělí ráno evakuovala asi 300 obyvatel Kuřimi u Brna včetně žáků odborné školy kvůli nálezu letecké pumy z druhé světové války. Lidé se domů mohli vrátit zpět za více než dvě hodiny. Pumu pyrotechnik deaktivoval a převáží jí k odborné likvidaci na bezpečné místo. Asi padesátikilogramovou pumu našel hledač kovů nedaleko ulice U Rybníka.

"Munici v lese našel hledač kovů v neděli večer, nález ohlásil. Přes noc jsme místo střežili, ráno pak bylo rozhodnuto, že přilehlou část Kuřimi bude třeba evakuovat," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Evakuaci policie podle mluvčího zahájila asi v 7:30, ukončena byla kolem 10:00. Pyrotechnik v té době už pumu deaktivoval a naložil do vozu, aby ji převezl k odborné likvidaci.

Starosta města Drago Sukalovský řekl, že policie evakuovala i Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště. Budovu muselo opustit asi 180 žáků.

Nálezy nevybuchlé munice jsou stále časté

Nálezy staré munice jsou poměrně časté, někdy je nutná evakuace obyvatel. Loni v polovině října například našli leteckou pumu dělníci při výkopových pracích v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Z průmyslového areálu, v němž se munice našla, tehdy policie evakuovala asi 1300 lidí. Koncem loňského září si nález nevybuchlé letecké pumy z druhé světové války vyžádal v Liberci evakuaci asi 5000 lidí.

Policie opakovaně upozorňuje, že každý, kdo nalezne střelnou zbraň, střelivo, munici či výbušninu, je povinný to neprodleně policii oznámit, právě například na linku tísňového volání 158. S nálezem lidé nemají samostatně manipulovat a neodnášet z místa nálezu. Při neodborné manipulaci by mohl nastat výbuch, který by mohl ohrozit lidské životy.