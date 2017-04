před 1 hodinou

Dva lidé zemřeli v sobotu po čelní srážce dvou aut na silnici I/43 mezi Černou Horou a Závistí na Blanensku. Jednoho muže převezli v kritickém stavu záchranáři do brněnské nemocnice. Na pozorování tam skončilo taky dítě školního věku s lehčím zraněním. Zemřeli řidič a spolujezdec z osobního auta, kterým bylo 21 a 23 let. Policisté silnici uzavřeli a odklánějí dopravu jedním směrem přes Blansko a druhým směrem přes Žernovník. Silniční úsek by měl být podle odhadů policistů uzavřen do 22:00. Silnice I/43 patří mezi Brnem a Svitavami k jedné z nejnebezpečnějších. Stává se tam řada nehod, často tragických. Policie příčinu nehody vyšetřuje.

Související články