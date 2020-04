Faltýnkovu příteli žalobce navrhuje 15 let. Klíčovými důkazy jsou odposlechy s "Efky"

Aktuálně.cz a HN získaly obžalobu exmístostarosty Brna-střed Jiřího Švachuly, přítele Jaroslava Faltýnka z ANO i jeho syna. Největší korupce se podle žalobce ale nedělala na radnici Švachulovy čtvrti, ale v městských firmách. "Tam dosahuje masivních rozměrů, byť hlavní pachatelé nejsou mezi obviněnými," píše žalobce. Odposlechy zachytily, jak obžalovaní mluví o tom, že systém korupce řídí "Efka".

Počátkem letošního března poslal žalobce Radek Mezlík z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci k soudu korupční kauzu na radnici Brna-střed. Ústředními pachateli jsou podle obžaloby někdejší místostarosta městské části za ANO Jiří Švachula a majitel stavební firmy Ivan Trunečka. Švachulovi Mezlík navrhuje 15 let vězení, Trunečkovi 13 let.

Text obžaloby, který mají redakce k dispozici, je ale překvapivý. Plyne z něj, že za nejzávažnější považuje státní zástupce to, co policie teprve vyšetřuje - manipulace s veřejnými zakázkami, které se dle něj děly za vlády hnutí ANO v Brně v tamějších městských firmách. Ty mají roční obrat na 10 miliard korun.

Do dosud podané obžaloby, která se točí hlavně kolem ohýbání tendrů na radnici Brna-střed, však Mezlík zahrnul zatím jen jedinou zakázku městských firem, a to konkrétně tendr za 38 milionů korun zadaný Technickými sítěmi Brno. Systém korupce byl však podle státního zástupce mnohonásobně širší. Navíc je jasné, že u soudu chce Mezlík probírat roli šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka i jeho syna. Ač ani jeden z nich zatím není ani mezi stíhanými.

"Skutek kladený za vinu v případě městských firem považuje státní zástupce v této věci za nejzávažnější. Korupce v tomto případě dosahuje masivních rozměrů a dává nahlédnout do nejvyšší úrovně realizace korupční činnosti, byť se v tomto případě jedná o pouhý fragmentární náhled do tohoto prostoru a hlavní organizátoři či pachatelé této trestné činnosti kromě Jiřího Švachuly a Ivana Trunečky nejsou mezi obviněnými," píše Mezlík v obžalobě s tím, že v brněnských městských firmách za vlády primátora Petra Vokřála (ANO) panoval až "nepředstavitelný rozsah úplatkářské činnosti".

Rodinný přítel dvojky hnutí ANO

Obžalovaní Švachula a Trunečka mají velmi blízko k synovi šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Švachula, který je i rok po policejním zátahu ve vazbě, je jejich rodinným přítelem. A od svého známého Trunečky zase Jiří Faltýnek za dobrou cenu koupil vilu. Rok potom, co zasedl ve vedení městské firmy Teplárny Brno, které Trunečkovým firmám dávaly zakázky za stamiliony.

Provázaný systém korupce dokládá státní zástupce policejními odposlechy, na nichž se dnes obžalovaní dohadují o "Efkách", dle policistů o otci a synovi Faltýnkových. Muži, kteří tehdy neměli tušení, že jejich setkání policie slovo od slova nahrává, opakovaně řešili provize, které musejí "Efkům" z veřejných zakázek odvádět. Přepisy rozhovorů mají Aktuálně.cz a HN k dispozici.

Takto v říjnu 2016 zachytily prostorové mikrofony například hádku majitele bezpečnostní agentury Samana El-Talabaniho, který je dnes v kauze klíčovým spolupracujícím obviněným, s Jiřím Švachulou, blízkým kamarádem Faltýnka ml. Oba se sešli v kavárně v brněnském nákupním centru IBC. Talabani byl dle policie zlostí bez sebe. Švachula se ho totiž dle spisu pokoušel z rozběhlého systému manipulace zakázek, na kterém se tehdy podílel, vystrnadit.

"Dívej, proč mám já poslouchat rok tvoje lži a nějakýho mladýho 'Efka'. Mám jít k němu já?" vyčítal Talabani Švachulovi. Za onoho "Efka" policisté považují právě Faltýnka. A zároveň Talabani místostarostovi za ANO Švachulovi spílal, že se spojil přímo s podnikatelem Trunečkou a ten ho začal obcházet. "Žes okradl Faltýnky a žes jim dal třicet procent místo těch padesáti, jak jste se domluvili. Tak toto vykládal Trunečka o tobě, aby se ochránil," zní doslovný přepis Talabaniho.

"Sám říkáš, že říkají lidi o mně, že jsem někomu já něco stopil. Já jsem nikomu nic nestopil. Ani Efkovi starýmu, ani Efkovi mladýmu," brání se Švachula.

V jiné části rozhovoru si Talabani stěžuje, že jej Faltýnkové nejspíš "utli" - neboli, dle detektivů, že jej odstavili od nějaké veřejné zakázky. "Z čehož vyplývá, že Faltýnci mají přímý vliv na rozhodování o veřejných zakázkách. Případně o tom, se kterými lidmi bude při ovlivňování veřejných zakázek spolupracováno," odvozují z odposlechů policisté, přičemž zmiňují i debatu dvojice kolem brněnské odpadové společnosti SAKO.

Úplatky desítky milionů korun

Právě údajnými manipulacemi v SAKO a brněnských teplárnách Mezlík rozšířil obžalobu oproti původnímu usnesení o trestním stíhání organizované skupiny. I o teplárnách se obvinění v souvislosti s Faltýnky na odposleších zmiňují, když říkají, že se otec a syn Faltýnkové rozčilovali, že se jim Švachula "nemá s*át do tepláren", že má Brněnské veletrhy.

U soudu se celá skupina nyní bude muset hájit, že za zadané zakázky v městských firmách nevybírali provize. Jak již ale bylo zmíněno výše, žalobce má za to, že hlavní pachatelé mezi obviněnými nejsou. Švachulu proto Mezlík označuje za organizátora v případě manipulací v Brně-střed. Nikoli v městských firmách.

"V souvislosti s fakturací dodavatelů společnosti Teplárny Brno za období od března 2015 z fakturovaného objemu vybraných zakázek ve výši 135 milionů obdrželi a výše uvedeným způsobem si rozdělili, tedy každý pro sebe a pro jiného přijali úplatek ve výši přibližně 10 milionů," píše v obžalobě Mezlík. A přikládá i tabulku minimálních úplatků, na které si každý z obžalovaných přišel.

"V souvislosti s fakturací dodavatelů společnosti SAKO Brno za období od ledna do července 2015 obdrželi a výše uvedeným způsobem si rozdělili, tedy každý pro sebe a pro jiného přijali úplatek nejméně ve výši jeden milion," pokračuje Mezlík. Ten už dříve připustil, že další vyšetřování z kauzy vyčlení. Jedná se například o údajnou korupci na antimonopolním úřadu, ve Fakultní nemocnici Brno nebo na tamní Správě železnic. Brněnská "stoka", jak kauzu nazývají policisté, přitom zasáhla i radnici Prahy 4.

To, co státní zástupce naznačuje v obžalobě, ovšem dokládá, že se ztotožnil s tvrzením policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ti totiž Faltýnka juniora podezřívají od začátku.

"Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali policisté do spisu, s jehož obsahem se redakce seznámila.

Jiří Faltýnek: Nikdy obviněný nebudu

Otec i syn Faltýnkovi ovšem dlouhodobě popírají, že by dělali cokoliv nelegálního.

"Ačkoli si velmi vážím práce policistů z NCOZ, je z veřejných zdrojů nanejvýš patrné, že veškerá podezření mé osoby se nepotvrdila. Na druhou stranu chápu, že tato podezření musela být prověřena a s odstupem lze nyní říci, že jsem za to rád," řekl Faltýnek junior. Na dotaz, z čeho konkrétně usuzuje, že jej již policisté nepodezřívají, odpověděl: "Je to můj názor". Na začátku března ovšem po textech Aktuálně.cz pozastavil své členství v ANO.

Na Švachulu, který se u soudu bude snažit ubránit patnáctiletému vězení, ovšem mají Faltýnkovi i další vazby. Dle detektivů sloužil právě Švachula jako prostředník, který domlouval schůzky mezi lidmi z antimonopolního úřadu a Jaroslavem Faltýnkem. Faltýnek je spolu s šéfem ÚOHS Petrem Rafajem podezřelý z pokusu zmanipulovat miliardový tendr na mýto.

Bývalí členové brněnského vedení ANO navíc upozorňují, že za přijetím Švachuly do ANO stál právě Faltýnek starší. Zcela při tom obešel obvyklý systém přijímání nových členů do hnutí. Švachula se následně stal místostarostou největší brněnské městské části a podle policie tam vytvořil masivní korupční systém.

Jako výsledek policejní akce Stoka je nyní obžalováno 11 lidí a dvě firmy. Skupině se policisté pokoušejí dokázat ovlivňování celkem 27 zakázek vypisovaných radnicí Brna-střed a stovky drobnějších zakázek týkajících se správy nemovitostí radnice. Celkově si skupina měla přijít minimálně na 70 milionů korun na úplatcích.

Podle obžaloby Švachula úplatkářský systém na Brnu-střed rozeběhl v listopadu 2014, tedy krátce poté, co byl zvolen do zastupitelstva i rady zmíněné městské části - a rovněž nedlouho poté, co byl přijat do hnutí ANO. Policisté expolitika označují za vedoucí článek "gangu" - organizátora, což mu přitěžuje i vzhledem k trestní sazbě. Švachula navíc přes snahy státního zástupce odmítl vypovídat.

Zásadní důkazy v mapování kauzy tak poskytl spolupracující obviněný a zároveň i sám jeden z nejvyšších článků dané zločinecké organizované skupiny, podnikatel s iráckými kořeny - Saman El-Talabani. Ten vypověděl, že jej Švachula, tehdejší šéf investičního odboru na Brnu-střed, na konci roku 2014 oslovil s tím, aby pro něj vybíral stavební firmy ochotné dávat úplatky.

Jiří Švachula alias Básník Podnikatel a expolitik ANO Jiří Švachula (53) ovládal brněnskou vinotéku Garage Wine a Galerii Aspekt.

Právě tam detektivové nalezli za rámem jednoho z obrazů schovaný jeden milion korun. Další peníze Švachula dle kriminalistů ukrýval v Turecku či na účtu své matky. Tam před třemi roky přistála částka 20 milionů, kterou Švachula získal za prodej energetické firmy Rouchovanská sluneční.

Jak upozornila MF Dnes, na účet matky chodily rovněž platby od podnikatelů blízkých prezidentu Miloši Zemanovi.

Kromě peněz policisté Švachulovi zabavili i dvanáctero luxusních hodinek (troje v hodnotě přes milion) nebo veterán Mercedes Benz.

Policisté Švachulu krom korupce na Brno-střed dle předchozího zjištění Aktuálně.cz a HN podezřívají, že do značné míry ovládal antimonopolní úřad a měl blízké vazby s jeho šéfem Petrem Rafajem.

Dle detektivů posloužil i jako prostředník, který domluvil schůzky mezi Rafajem a šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Oba jsou podezřelí z pokusu manipulovat miliardový tendr na mýto.

Blízko ale měl třeba ke generálnímu řediteli ČEZ Danielu Benešovi. Komunikace ukazuje, jak spolu dvojice přes šifrovanou aplikaci řešila například rozbitý rám Benešova obrazu, či se domlouvala na schůzky v Praze. Beneš Švachulu oslovoval "kamaráde".

Právě nadace ČEZ věnovala v roce 2013 půl milionu Švachulově nadaci Aspekt na výstavu soch. O rok později expolitikově nadaci poslala 400 tisíc korun záložna Creditas (dnes banka) českého miliardáře Pavla Hubáčka. V bytě jeho zaměstnance, jak upozornil deník Právo, bydlí druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Tomu Švachula zprostředkovával na ÚOHS schůzky.

Na odposleších je Švachula zmiňován jako "básník". V minulosti se věnoval výtvarné činnosti pod uměleckým jménem "George". Toto jméno používal i v šifrované komunikaci.

V souvislosti s korupční kauzou Brno - střed sedí od března minulého roku ve vazbě, přičemž stále odmítá vypovídat.

Společnosti, které zaplatily, pak vyhrávaly předem dohodnuté tendry, přičemž se obyčejně domlouvaly s dalšími firmami, které jim ve výběrových řízeních dělaly "křoví". A na zakázkách se potom platící firmy pravidelně "točily". Talabanimu s oslovováním firem pomáhal jeho dlouholetý obchodní partner Pavel Ovčarčin a další brněnský podnikatel Lubomír Smolka.

Podle obžaloby se na výběru firem podílel i někdejší vlivný politik ODS Jiří Hos. Ten se na rozdíl od Ovčarčina se Smolkou k činům nedoznal.

Žalobce: Korupce je v regionu notorietou

Úplatky zpravidla 10 % z ceny díla si muži dle vyšetřovatelů rozdělovali mezi sebou obvykle tak, že Švachula dostával největší část. V polovině roku 2016 se ale Talabani se Švachulou začali přetahovat o peníze a expolitik svou pravou ruku vyměnil za tehdejšího vedoucího odboru správy investic a bytových domů Petra Liškutina. Ten byl rovněž členem hnutí ANO, spadal pod buňku brněnských Ivanovic, kterou vede syn druhého muže hnutí ANO Jiří Faltýnek - také podezřelý z korupce v kauze Brno-střed.

Do skupiny patřil i vedoucí technik správy nemovitostí Brna-střed Petr Kosmák, který se po policejní razii v březnu minulého roku jako jediný ihned k činům doznal. V jeho gesci se prováděly opravy městských bytů, přičemž opět existoval seznam desítek firem, které zakázky na rekonstrukce získávaly a jež vždy za dohození tendru zaplatily.

Korupční skupinu policisté rozbili až při razii loni v březnu. Systém odvádění "desátků" je ale podle žalobce Mezlíka v Brně silně zakořeněn. "Dlouhodobost a 'univerzalita' korupčního úsilí obviněného Jiřího Švachuly nepochybně přispěla k infikování prostředí zadávání veřejných zakázek v regionu, kde byla a patrně dosud je povinnost odvádět korupční plnění považována téměř za notorietu," zdůraznil Mezlík v obžalobě.