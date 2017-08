Obří výstava k založení ČSR: Navážeme na masarykovský genius loci, oslovíme i Jágra, říká její šéf

před 46 minutami

Brno ke 100. výročí založení Československa chystá obří festival, který naváže na monumentální Výstavu soudobé kultury z roku 1928. Expo s názvem Re:publika 1918-2018 připomene společné dějiny Česka a Slovenska, jejich osobnosti, klíčové milníky historie nebo architekturu, umění a sport. Organizátoři chtějí do festivalu zapojit širokou veřejnost i brněnské kavárny a restaurace. "Re:publika nebude jen obyčejná výstava, která bude mít turniket a vstupné. Brno akcí bude žít, narazíte na ni každém kroku," popisuje kreativní ředitel akce Pavel Anděl, producent, který v minulosti na České televizi uváděl známý pořad Noc s Andělem. Výstava má stát až 150 milionů korun.

Proč se výstava bude jmenovat právě Re:publika 1918-2018?

Dvojtečka je zvolena zcela záměrně. "Re:" jako rekapitulace, reminiscence nebo reflexe. Ve slově "publika" se pak skrývá výzva občanské společnosti, aby se zapojila. A kdy jindy než v době stého výročí naší státnosti. Oslavu chceme vytvořit jako platformu i dialog o budoucnosti. Sto let výročí republiky a devadesát let od postavení unikátního areálu výstaviště je přesně důvod pro to, abychom takhle širokou oslavu uspořádali.

Co bude největší tahák akce?

Jsou to určitě prostory brněnského výstaviště, které se hodně nezvykle promění, ožije. Re:publika nebude jen obyčejná výstava, která bude mít turniket a vstupné. Brno akcí bude žít, narazíte na ni každém kroku.

Základní myšlenkou není vytvořit cosi, co tady postavíme, nasvítíme a vystavíme. Proto, aby sem měli potřebu lidé přijet, potřebujeme Brno, jeho veřejnost. Lidé se stanou součástí akce, budou se na ní a oslavě výročí Československa podílet. Jednotlivé projekty, výzvy a možnosti, jak se zapojit, budeme postupně zveřejňovat.

Není necelý rok na přípravu takhle velké akce málo?

Jde jen o to, najít správné lidi a vymyslet projekty, které se v tom časovém horizontu dají stihnout. Například pět měsíců se bude vyvíjet software pro digitální encyklopedii. Máme to spočítané, nevymýšlíme vzdušné zámky. Vše, co je v našem konceptu obsažené, se stihnout dá.

Konečná podoba akce bude hodně záviset na tom, jestli na ni přispěje česká a slovenská vláda. Zatím to není jisté. Co když Expo finančně nepodpoří?

Pak budeme ořezávat kreativní koncept. Počítá se s variantou, jejíž hodnota je zhruba 150 milionů. Brno a kraj by byly bláznivé, kdyby to celé platily. Počítáme s tím, že oslovíme Českou televizi, potřebujeme jejich archivy, předměty z muzeí… Budeme jednat s velkými českými firmami, aby nám pomohly. Nedokážu říct, jestli seženeme 120, 150, nebo 200 milionů. V okamžiku, kdy nad každou částí výstavy přemýšlíte a má ji na starost konkrétní člověk, pak nebude problém ji uspořádat. Program podle konečného rozpočtu upravíme.

Expo navazuje na obří výstavu, která se v Brně konala v roce 1928 u příležitosti 10. výročí založení Československa a navštívilo ji neuvěřitelných 2,8 milionu návštěvníků. Jak moc jste na tuto historickou akci navázali?

Hodně. Dostal jsem k dispozici obrovský materiál o tehdejší Výstavě soudobé kultury. Všechno jsem přečetl a byl to pro mě zdroj inspirace - hlavně v atmosféře, v jaké se výstava konala. Tehdy se celé výstaviště za dva roky stihlo postavit - neuvěřitelná záležitost. To je genius loci, na který chceme navázat. Zdejší pavilony postavili nejlepší architekti tehdejší Evropy. Jsou tady věci, o kterých ani lidé z Brna neví, protože výstaviště je zavřené. My to chceme na minimálně 17 dní, kdy se akce bude konat, zlomit. Lidé tu budou moct strávit šest hodin a pořád tu budou mít co dělat.

Podle podkladů má být Expo jedinou komplexní výstavou k 100. založení Československa…

Akcí k tomuto výročí je samozřejmě spousta, každá organizace vytváří vlastní program vztahující se k roku 1918. Nikdo ale neudělal to, že by se dohodl a akce sdružil, udělal je dohromady. Proto jsme my jediní, kdo to pojal takto komplexně. Už nyní se nám různé instituce nabízejí, že chtějí být součástí. Už se ozvali studenti, sešli jsme se s rektorem Masarykovy univerzity a tak dále.

Budou dílčí akce, které se budou konat jinde, nějak s brněnským Expem provázané?

To lze udělat jedině vizuálně. V první řadě budeme chtít, aby se Brno "obléklo" do našeho designu. Dovedu si představit, že se naše logo - a teď mě neberte za slovo - objeví jako podtácky v hospodách, na jídelních lístcích, prostě všude, kde to bude možné. Když se tohle povede v Brně, proč by to nešlo po celé republice? Když se nám podaří rozhýbat Brno, nebudeme mít problém poskytnout design do Chebu nebo Ústí nad Labem. Naopak - kdo se bude chtít přihlásit k naší myšlence, bude moct.

Ke spolupráci se chystáte oslovit známé osobnosti, jako je například Miloš Forman, Jaromír Jágr nebo Bohdan Pomahač. Co by měly tyto osobnosti v rámci výstavy přesně na starosti?

Máme pro ně sadu témat a otázek, aby se k našemu projektu přihlásily. Pokud u nich uvidíme vstřícnost, dokážu si představit, že s nimi budeme pracovat v marketingu. Budeme moc rádi, pokud se budou účastnit.

Kolik lidí se na celé akci bude podílet?

V nejširším modelu jsme to spočítali na sto lidí, plus samozřejmě další lidé, kteří s námi spolupracují v institucích. Je to podobná velikost, model akce jako karlovarský filmový festival.