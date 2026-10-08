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Jihomoravský kraj

Svázané zvíře, do kterého lijou alkohol. Zvedl se odpor kvůli staré moravské tradici

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Moravská tradice se stala terčem ochránců zvířat. Nelíbí se jim hody, na kterých figuruje živý kačer v kroji, podle aktivistů prochází pták utrpením. Některé obce daly přednost atrapě, jiné se zvyklostí nevzdávají – například Ježov. „Proto jsme podali trestní oznámení,“ vzkázala iniciativa Zvířata nejíme. Starosta Ježova redakci Aktuálně.cz řekl, že veterinární správa neshledala žádné pochybení.

Aktivisté z iniciativy Zvířata nejíme podali trestní oznámení na obec Ježov kvůli kačerům, kteří figurují na tradičních moravských hodech.
Aktivisté z iniciativy Zvířata nejíme podali trestní oznámení na obec Ježov kvůli kačerům, kteří figurují na tradičních moravských hodech.Foto: Zvířata nejíme
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Hlasitá hudba, litry slivovice a nejen lidé v krojích. Místní mnohdy nasoukají do oblečku i živého kačera.

Toho následně svážou, dají do tašky nebo připoutají k různým předmětům a vedou ho za provázek do slavnostního průvodu. Na některých moravských hodech mu dokonce podávají alkohol – typicky víno i něco tvrdšího.

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Pro zvíře ovšem může jít o stresující okamžik, který podle aktivistů hraničí s týráním. A našly se i případy, kdy kačer moravské hody zkrátka nepřežil. Na některých oslavách se totiž o zvíře přetahují místní. A pokud pták přežije, buď se vrátí do chovu, nebo i tak skončí hned další den na talíři.

„Historické prameny popisují starší podobu zvyku, kdy bylo součástí hodů úmyslné zabití živého kačera. Chlapci se zavázanýma očima se ho snažili umlátit cepy. Tahle podoba tradice se změnila. A může se změnit znovu,“ píšou aktivisté z iniciativy Zvířata nejíme na svých stránkách Hody bez kačera.

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Trestní oznámení kvůli kačerovi

Sami zdůrazňují, že nejsou proti tradičním moravským hodům jako takovým. Jde jim především o to, aby na nich nefiguroval pták, kterého může místní veselice stát život.

„Hody mohou pokračovat i bez živého zvířete. Kačera lze nahradit atrapou: slaměnou, plyšovou nebo jinak ztvárněnou,“ poznamenali.

Některé obce se jim podařilo přesvědčit. Hody v Kostelci, Žeravicích či Hýslých už proběhly bez přivázaného a v kroji oblečeného živého kačera. Naopak v moravském Ježově na Hodonínsku si na tradici nenechali sahat. Iniciativa Zvířata nejíme proto na obec podala trestní oznámení.

Nepochybili jsme, věří šéf obce

Starosta Ježova Roman Hanák uvedl pro Aktuálně.cz, že víkendové hody proběhly pod dohledem zástupců krajské veterinární správy. Ti na místě konání podle něj neshledali žádná pochybení.

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„Komunikoval jsem s veterinou 14 dní dopředu. Řešili jsme, co máme v plánu během hodů udělat v případě, že bude na místě i živý kačer. Moc velký problém s tím nikdo neměl,“ sdělil redaktorovi po telefonu.

Za sebe dodal, že se nebrání diskusím s aktivisty. Co se týče zmíněného trestního oznámení, to ještě nedorazilo do datové schránky. „Tudíž to zatím nemám jak komentovat,“ poznamenal Hanák po telefonu.

Kontrola ještě neskončila, říká veterina

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer nicméně upozornil, že v případě víkendových chodů v Ježově nebyla kontrola ještě ukončena.

„Proto v tento moment nemůžeme konstatovat, zda v tomto konkrétním případě došlo, či nedošlo k porušení legislativy,“ sdělil Aktuálně.cz za Krajskou veterinární správu Jihomoravského kraje.

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Zároveň upozornil i na loňská stanoviska veterinářů, kteří se hody se živými kačery zabývali, konkrétně v Kyjově. Zde vydali celkem dvě stanoviska.

„V obou případech KVS konstatovala týrání zvířat. Nicméně je třeba podotknout, že je při kontrole je vždy posuzována konkrétní situace a zacházení se zvířetem na konkrétním místě, tudíž nelze dopředu předjímat, že přítomnost živého zvířete musí být automaticky označena jako týrání,“ upozornil Majer.

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Boj o kačera nekončí

Moravské hody se pořádají až do prosince, tento víkend se odehrají například v Žádovicích, o týden později ve Vracově nebo Bukovanech. V listopadu se boj o živé zvíře strhne také v Kyjově, vyplývá ze stránek aktivistů.

Některé zmíněné obce navíc chtějí zapsat „kradení kačera“ na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.

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Proti petici ochránců zvířat se rovněž objevila antiakce v podobě webu Zachraňte hody s kačerem. „Nechte nám naše tradice,“ vzkazují nazpět někteří místní, kteří se moravských hodů se živým ptákem nechtějí vzdát.

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