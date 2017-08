před 45 minutami

Kolem 200 lidí se v neděli u Památníku Hodonín u Kunštátu na Blanensku sešlo, aby uctili památku obětí romského holokaustu za druhé světové války. Letos v srpnu je to 74 let, co z tehdejšího cikánského tábora byly násilím odvezeny romské rodiny do Osvětimi, kde naprostá většina z nich zahynula. Příchozím to připomněla Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, které pietní akt pořádalo. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl, že každý pomník obětem holokaustu je pomníkem proti nenávisti. Přítomní se sešli v místech, kde byl tábor.

Související