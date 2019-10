Moravský Krumlov chystá úpravy zámku pro Slovanskou epopej až za 40 milionů

Moravský Krumlov chystá úpravy zámku, kde by měla být od léta příštího roku vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy. Odhadované náklady jsou 35 až 40 milionů korun. Deset milionů dá město, o stejnou částku požádá Jihomoravský kraj i s případným navýšením a 13 milionů chce získat z ministerstva kultury. Slovanskou epopej půjčí Krumlovu na pět let Praha, která zatím plátna nemá kde vystavit.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Do roku 2011 byly obrazy zhruba 50 let v Krumlově, v roce 2011 je tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Nyní jsou v depozitáři Galerie hlavního města.

Krumlov chce do konce roku vědět, jak vysokou podporu získá z Jihomoravského kraje a z ministerstva kultury. "Teď začneme i soutěžit. Soutěž bude ukončena na konci roku, aby se první čtyři měsíce pracovalo a bylo hotovo. Měsíc potom pojede zkušební provoz bez pláten, od června, července chceme přivézt plátna," uvedl Třetina.

Úpravy obsahují výměnu oken, práce na topení, zabezpečení a nasvícení. Krumlov chce epopej vystavovat celý rok, k vidění by měla být podle Třetiny asi 300 dní v roce. V minulosti lidé mohli v Krumlově vidět epopej od dubna do konce října.

"Vidělo ji asi tak 25 tisíc lidí za toho půl roku. Městskému kulturnímu středisku to přinášelo dva až tři miliony korun. Nyní chceme, aby za rok epopej vidělo 50 tisíc lidí," uvedl Třetina. Po odvezení epopeje podle něj skončil například hotel Epopej, kde je nyní ubytovna, nevyužitý je i sál.

O zapůjčení pláten Moravskému Krumlovu rozhodli minulý týden pražští zastupitelé. Důvodem přesunu je chybějící prostor v Praze, kde by mohla být epopej vystavena. Moravský Krumlov má zhruba 6000 obyvatel a rozpočet kolem 150 milionů korun.