Mladí z dětských domovů budou bydlet spolu se studenty, start do života jim usnadní i práce v bistru

před 3 hodinami

Projekt Symbios nabízí mladým dospělým, kteří opustí dětské domovy, levné bydlení a pomoc při hledání práce. Bydlet budou s vysokoškolskými studenty.

Brno - Když po dosažení plnoletosti opustila dnes již dvaadvacetiletá Sandra dětský domov, musela se spolehnout pouze sama na sebe. "Z domova jsem odešla jen se složkou papírů a nikdo se víc nestaral," vzpomíná.

Dnes by však její vstup do běžného života mohl být snadnější díky projektu, který spustí na začátku roku 2019 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) společně s městskou částí Brno-střed.

Projekt Symbios mladým lidem z domovů nabídne práci a počítá s tím, že v začátcích budou bydlet spolu s vysokoškolskými studenty. To jim má pomoci ke snadnějšímu začlenění do společnosti.

"Společně budou řešit každodenní problémy a mladým dospělým z dětských domovů toto spolubydlení pomůže snáze navazovat kontakty," popsal jednu z hlavních myšlenek šéf projektu Bohuslav Binka, který je zároveň vedoucím katedry enviromentálních studií FSS MU.

Pro účely projektu pronajme městská část dům v brněnské Křenové ulici. "Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci s městskou částí Brno-střed, která nám bude bytový dům pronajímat na dobu neurčitou. První zájemci by se měli stěhovat na začátku roku 2019," popsal Binka. Dům v současné době prochází rekonstrukcí za 35 milionů, která by měla skončit na konci letošního roku.

Následně zde vznikne osm bytů 2+1, v nichž by měl bydlet vždy jeden vysokoškolák a jeden mladý z domova. Symbios všem nájemníkům garantuje snížené nájemné, ale také poradenství či pomoc při hledání práce. V domě by v budoucnu mohlo vzniknout bistro, které by právě mladé z dětských domovů zaměstnávalo.

Cena bydlení bude dostupná. "Počítáme, že to bude přibližně tři tisíce korun se vším všudy. Budeme tam mít kuchyňskou linku, sprchový kout, ale chystáme se oslovit výrobce nábytku, abychom to dokázali vybavit," spočítal předběžné náklady na bydlení Binka.

Do projektu se mají zapojit starší a zkušenější studenti FSS MU, zejména z oborů sociální politiky, práce či pedagogiky. Průzkumu se podle Binky zúčastnilo přibližně 120 studentů, z nichž 50 má o účast v projektu vážný zájem.

"Potřebujeme jich osm, takže budeme vybírat v několika kolech. Co se týče dětí z dětských domovů, bude záležet na spolupráci s těmi domovy," řekl Binka. Studenti, kteří by se projektu chtěli zúčastnit pouze kvůli zisku kreditů, však přijdou zkrátka. "Chceme, aby ta motivace byla vnitřní," dodal.

Mladým, kteří domovy opouští a potřebují najít levné bydlení a práci, pomáhají často neziskové organizace, kterých však není mnoho. Stát se o tyto lidi stará hlavně v době, kdy jsou v zařízení umístění, avšak s následným začleněním do společnosti jim téměř nepomáhá.

"Ve chvíli, kdy tyto děti vstoupí do samostatného života, stát nemá nějaký instrument, který by jim s tím startem pomohl. Pokud to nedělá dětský domov sám, jsou odkázáni pouze sami na sebe. Je škoda, že stát nemá komplexní systém řešení a pomoci pro lidi, kteří odchází z dětských domovů," osvětlil Binka s tím, že právě proto mnoho dětí vstup do života nezvládne.

S projektem v současnosti spolupracují dva ze třinácti jihomoravských dětských domovů - Dětský domov Dagmar v brněnských Žabovřeskách a domov z Hodonína. V následujících měsících však zakladatelé plánují oslovit i ty zbylé.

"Zní to dobře, ale jsem k tomu trochu skeptická, takovýchto myšlenek bylo už víc a nedopadly dobře. Ráda bych si však se zakladateli nejdříve promluvila a zeptala se jich na pár otázek. Jednoho kluka, který by se mohl zapojit, bych totiž měla," reagovala na informace o projektu ředitelka Dětského domova v Tišnově Hana Štrajtová.