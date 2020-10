Lidovecký "cool starosta" to dotáhl až na hejtmana. Snad nebudu za šaška, říká

Mohli bychom mít alespoň jednoho hejtmana, doufali před volbami lidovci a mysleli doufali hlavně v úspěch Jiřího Čunka, který obhajoval post hejtmana ve Zlínském kraji. Sami patrně nečekali, že hejtmanem budou mít nakonec někoho zcela jiného - starostu malé obce Velatice Jana Grolicha, který podle středeční dohody KDU-ČSL, ODS, Piráty a Starosty pro jižní Moravu povede Jihomoravský kraj.

Po středečním dopoledni je to už jisté, na základě dohody několika stran, bude novým hejtmanem Jihomoravského kraje šestatřicetiletý starosta Velatic Jan Grolich (KDU-ČSL), pro kterého to bude pořádně velká změna.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že se přestěhuje z chaloupky do mohutného historického paláce, tedy konkrétně z malého domku, ve kterém sídlí velatický obecní úřad, do Nového zemského domu, postaveného v neobarokním slohu před více než sto lety.

Možná ještě více bude patrná tato proměna při pohledu na Grolichův "revír". Zatímco ten současný nemá ani tři kilometry čtvereční a žije na něm jen kolem 700 obyvatel, ten budoucí je nepoměrně větší - Jihomoravský kraj patří k největším a nejlidnatějším v Česku, má přes sedm tisíc kilometrů čtverečních a žije v něm přes 1,1 milionu lidí.

"Věřím, že se to dá zvládnout. Kdybych si myslel, že to nepůjde, tak bych do funkce hejtmana nešel," odpovídá na otázku Aktuálně.cz, zda nemá přece jen z takového přechodu obavy. "Je pravda, že řídit kraj je něco jiného než řídit obec. Je to něco jiného řídit podnik, školu, nemocnici a být někde zaměstnancem. Ale přece to nemůže být tak, že na hejtmana může kandidovat jen bývalý hejtman. Starostou jsem deset let, mám právní vzdělání, na kraji jsem čtyři roky, z toho dva roky předseda klubu. Lepší kvalifikaci si moc představit nedokážu," dodává.

Podle svých slov se už na práci těší a je rád, že skončilo vyjednávání, kdo s kým kraj povede. "Jednání o koalici je vždy největší politikum, po volbách jsou politická jednání extrémně nahuštěná, což na mě už trochu doléhalo. Těším se, až toto opadne a budeme se věnovat běžným provozním věcem, tedy opravdové práci, a ne politice," posteskl si.

Ve volbách získalo ANO v 65členném zastupitelstvu 15 křesel, KDU-ČSL 11, Piráti 10, ODS 9, Starostové pro jižní Moravu 7, hnutí Spolu pro Moravu 5 a SPD s ČSSD po 4 křeslech. Poslední tři jmenované strany skončí společně s ANO v opozici, koalice bude mít dohromady 37 hlasů.

Grolich v roce 2016 kandidoval na 9. místě, získal 1647 preferenčních hlasů a patřil mezi opoziční zastupitele. Teď jako lídr dostal 12 172 preferenčních hlasů, zdaleka nejvíc z lidovecké kandidátky.

Nepočítal jsem s delším pobytem v politice

Už když letos v červnu Jan Grolich oznámil, že je lídrem kandidátky KDU-ČSL a chce s ní dosáhnout na místo hejtmana, bylo jasné, že se bude hodně lišit od klasické lidovecké "klidné síly".

Hned ukázal bannery, na kterých s úsměvem a zvednutým palcem avizoval, že "Grolich je jinej", a sháněl dobrovolníky. "Ruku na srdce. Teď skoro nikdo neví, co kraj pro lidi dělá a proč má do kraje volit. Já vám chci ukázat, že to smysl má. Když to jde u nás v malé vesnici, musí to jít i na kraji," lákal dobrovolníky.

Na sebe si oblékl tričko s nápisem "příroda má na mě mobil", do ruky vzal kameru, vydal se vesnici od vesnice a točil jedno video za druhým. Rozhovory, reportáže či vlastní vstupy, pokaždé ale ve svižném tempu a střihu. Mimochodem, už své první kampani do krajského zastupitelstva v roce 2016 dal název "cool starosta".

Setkání s dobrovolníky ve všech okresech JMK za námi. Přišlo asi 300 lidí, rozdaly se stovky banerů, plakátů a tisíce letáků. Byla to jízda a to teprve začínáme. Díky! pic.twitter.com/BFaY92sc5r — Jan Grolich (@JanGrolich) August 14, 2020

"Často se říká, že by ti mladí měli ještě počkat a nasbírat zkušenosti. Ale podle mě jsou na kraji potřeba i mladí lidé, kteří ještě nejsou klasičtí politici, mají nadhled a nebojí se říci svůj názor. Rád dělám věci proto, aby se lidi bavili. Věnuji se standupům i improvizovanému divadlu. Tak snad nebudu na tom kraji jenom za šaška," obával se na předvolebním videu před čtyřmi lety, kdy mu bylo 32 let.

Podle jeho slov to byla shoda náhod, že začal video využívat tak jako patrně ještě žádný jiný český politik. "V sousedním městě natáčela jedna firma videomagazín a nabídli naší obci, jestli by mohli točit také dění u nás. Tak dlouho mě ukecávali, až jsem do toho šel, ale dělali to poněkud postaru, jako kdyby byla devadesátá léta. Tak jsme se rozešli a my jsme to začali dělat vlastními silami za menší peníze a lépe," vysvětluje Grolich.

Když mluví o tom, jak se vlastně dostal k veřejné činnosti, mluví nejdříve ze všeho o místním divadelním spolku, ve kterém "ochotničil" a také spolek vedl. Na internetu je možné najít i jeho divadelní fotografie.

"Nevěnovali jsme se jen divadlu, pořádali jsme také kulturní akce, obnovovali některé tradice. Získali jsme rovněž pro obec grant přes Nadaci Partnerství, tehdy obec takové věci neřešila. Takže už tak pět let před první kandidaturou do obecního zastupitelstva jsem byl veřejně činný," říká Grolich. Mimochodem, při nynější kandidatuře do krajského zastupitelstva dostal ve své obci 72,74 procenta hlasů, ODS získala 7,54 a třetí ANO 5,10 procenta.

Paradoxní přitom je, že nepočítal s nějakým delším pobytem v komunální politice, natož v krajské - nemluvě o pozici samotného hejtmana. "Na rovinu řečeno, počítal jsem s tím, že budu čtyři roky starosta Velatic a potom budu pokračovat v advokacii," připomíná svou původní profesi. "Ale postupně jsem cítil, že mě víc naplňuje starostování. I když finančně je advokacie o něčem jiném než starostování," podotýká.

Také to, že se dal ještě před politikou na advokacii, byla podle něj shoda náhod. Když šel studovat práva, neměl představu, co konkrétně by po škole dělal. "Vždycky jsem byl zaměřený spíš na humanitní obory než na technické. Ale nebyl jsem si jistý, jestli chci být v advokacii, nebo jít raději na soudce nebo třeba firemního právníka. Ale právo mě zajímalo, bavilo mě řešení různých právních problémů a byl jsem rád, že právní vzdělání dává široké možnosti. Nakonec rozhodlo to, že jsem dostal praxi v advokátní kanceláři, takže jsem potom v advokacii i dál pokračoval," vysvětlil.

Není to vyplašený zajíc, míní předseda Jurečka

Mezi zajímavosti patří i to, že Grolich nepatří k většině lidoveckých politiků, kterým trvalo léta, než se propracovali do vyšších pozic. Grolich není členem strany až tak dlouho, když byl v roce 2010 poprvé zvolen starostou, byl ještě nestraník - byť s podporou lidové strany. Do KDU-ČSL vstoupil až o čtyři roky později při obhajobě svého křesla.

"Moje rodina měla ke KDU-ČSL vždycky blízko, i když jsme nebyli žádná klasická lidovecká rodina. Ale když jsem poznával řadu starostů z okolí, tak mnozí sympatičtí a inspirativní starostové byli lidovci. Tak jsem se rozhodl do strany vstoupit," říká.

Předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku a vůbec celkové směřování strany nechtěl Grolich hodnotit. "Potřebujeme silné osobnosti pro ještě větší úspěchy, KDU-ČSL má určitě podstatně větší potenciál," míní Grolich a myslí už na volby, které budou po sněmovních volbách v roce 2021. "Do nich patrně půjdeme v nějaké koaliční spolupráci. I k ní budeme potřebovat osobnosti, ale ještě víc budou potřeba do dalších voleb," avizuje.

Zajímavé je, že podobně jako on také předseda Jurečka vedl lidoveckou kandidátku do krajských voleb. V Olomouckém kraji vytvořil Jurečka koalici Spojenci pro Olomoucký kraj, která skončila třetí za hnutím ANO a kandidátkou Piráti a Starostové. Jurečka získal celkem 8129 preferenčních hlasů.

Jurečka Aktuálně.cz sdělil, že Grolicha považuje za jednu z velkých lidoveckých nadějí pro budoucnost. "To není žádný vyplašený zajíc. Když někdo dělá deset let starostu a v obci je to vidět, tak už má nějaké zkušenosti. Je to velmi pracovitý a energický člověk, který je schopný velmi dobře komunikovat. Důležité je také to, že velmi dobře rozumí problémům kraje. Myslím, že může přinést do vedení velmi dobrou dynamiku," soudí Jurečka.

Z jeho slov je také patrné, že ho těší příchod nových tváří, které se snaží lidovci postupně ukazovat co nejvíce veřejnosti. "Jestliže říkáme, že chceme přivádět mladší lidi do politiky, tak to není žádná fráze. Jednoznačně chceme pokračovat v trendu, kdy na mladých stavíme a otevíráme jim kandidátky," tvrdí Jurečka a jmenuje další lidovce. Například sedmadvacetiletého Františka Talíře, který v Jihočeském kraji vedl koalici TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy a skončil na čtvrtém místě. Nebo šestatřicetiletého Jiřího Horáka, který je novým zastupitelem na jihu Moravy, či novou zastupitelku na severu Moravy Moniku Žídkovou-Brzeskovou.

Nemáme ve vedení kraje slabou pozici, odmítá obavy Grolich

Grolich si každopádně bude muset zvykat, že bude pod mnohem větším drobnohledem než kdykoliv dříve. První kritiku už na něj spustil bývalý hejtman za ČSSD Michal Hašek, který bude opětovně opozičním krajským zastupitelem a nepochybně bude patřit mezi velké kritiky krajské koalice.

"Vidíme, slyšíme a čteme dva dny po volbách, kdo bude mít jakou funkci, ale ani slovo o programové debatě. Tak jasně, chtějí do funkcí. Zatím ten kvazikoaliční trysk pro jižní Moravu znamená pouze to, že první starostí hochů, kteří spolu mluví pod dohledem zkušených brněnských zákulisních hráčů, je rychle sednout do nejvyšších krajských křesel," stěžuje si Hašek, jehož vládnutí nad krajem doprovázelo mimo jiné několik afér. Nelíbí se mu ani to, že zástupci stran neoslovili nejdříve končícího hejtmana Bohumila Šimka jako lídra vítězného hnutí ANO.

Jeho pravděpodobný nástupce Grolich Aktuálně.cz řekl, že s Šimkem si lidsky rozuměl. "Měl k nám jako k opozici vždycky férový přístup, jednal s námi úplně bez problémů. Bohužel ale jeho komunikace s lidmi navenek byla úplně minimální. Plno lidí neví, co kraj dělal," tvrdí Grolich. Bohumil Šimek tuto výtku slýchával často, odpovídal na ni tak, že "viditelnost" nepovažuje za nejdůležitější, a hájil se tím, že více pracoval, než se ukazoval.

Jak se bude dařit Grolichovi, ukážou příští týdny a měsíce. Z prvních reakcí je patrné, že určitá část jeho příznivců se obává toho, jak se bude chovat v nové koalici ODS. Když se totiž zástupci nové koalice objevili před novináři, nechyběl v pozadí poslanec ODS Pavel Blažek, kterého kritici označují za šedou eminenci brněnské politiky.

Nelíbí se jim ani to, že v nové krajské radě bude mít ODS čtyři křesla, zatímco Piráti tři a lidovci se Starosty pro jižní Moravu po dvou. Poukazují také na to, že lidovci mají oblasti, které jsou považované za méně důležité, zatímco ODS má dopravu a zdravotnictví. Občanští demokraté ale za Grolichem a novou koalicí zatím stojí, což se ukázalo v okamžiku, kdy ANO nabídlo ODS místo hejtmana výměnou za to, že by vládla právě s ANO.

Grolich však obavy lidí z přílišného vlivu ODS a naopak slabší pozice KDU-ČSL odmítl. Podle něj sami lidovci přišli s řešením, kdy společný klub ODS a STAN požadoval většinu v radě. Lidovci nabídli, že budou mít dva radní, ale čtyři předsedy výborů, tedy o dva víc na úkor klubu ODS a STAN.

"Rozhodně to nevnímám tak, že bychom se někým nechali do něčeho vmanévrovat nebo že bychom špatně vyjednávali. S touto nabídkou jsme přišli ještě předtím, než oslovilo hnutí ANO občanské demokraty. Navrhli jsme, že pokud budeme mít dva lidi v radě, tak povedeme čtyři silné výbory," řekl Grolich pro Aktuálně.cz.

Za velmi důležitou považuje také dohodu na tom, že návrh v koalici projde jen v případě, že pro něj budou minimálně tři ze čtyř stran. Svým způsobem je to reakce na to, že ODS a Starostové pro jižní Moravu budou mít společný klub a patrně budou mnohdy jednat ve shodě.

Stejně tak Grolich odmítá kritiku exhejtmana Haška nebo narážky na to, že by měl hlavní slovo poslanec a krajský předseda ODS Pavel Blažek. "Jaký mají lidé vztah k panu Blažkovi, to já neovlivním. Ale je logické, že když se sestavuje krajská koalice, tak jsou u toho i krajští předsedové stran. Pokud jde o program, tak na něm intenzivně pracujeme," avizuje s tím, že partnerům v koalici zcela důvěřuje. "U některých bodů koaliční smlouvy jsme se sice 'zakecali', ale žádný výrazný spor mezi námi nevznikl," ujišťoval lidovecký politik.