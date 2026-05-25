Komunistický debakl. Jak se demonstrantům vysmáli Shrek, „srstíci“ i anime postavičky

To se takhle potkají Shrek, Naruto, Mandalorian, asi pět lidí v pestrobarevných zvířecích kostýmech, tři dívky v japonských školních uniformách a Batman. Co dělají? Poslouchají nadávky od komunistů a aktivistů. Proč? Hrstka protestujících není schopná najít vchod na sudetoněmecký sjezd a místo toho pokřikují na návštěvníky Animefestu. Uplynulý víkend v Brně neměl nouzi o vskutku bizarní situace.
Původní představy odpůrců sjezdu sudetských Němců byly mnohem velkolepější. Tisíce lidí v ulicích. Obrovský tlak, který donutí „Ausländery“ se otočit na podpatku a vrátit se do Německa. Davy blokující všechny vchody brněnského výstaviště.
Vzletná prohlášení, která dávali na sociální sítě politici, aktivisté a kolemjdoucí diskutéři, zkrátka naznačovala, že Brno míří k drsné a hlasité blokádě. Ostatně i festival japonských komiksů a animovaných seriálů Animefest musel pro své návštěvníky vydat pár bezpečnostních doporučení.
První dva dny v okolí brněnského výstaviště skončily pro demonstrující odpůrce velkým debaklem.
Už páteční protest komunistů byl přinejlepším komorní. Nižší stovky odpůrců sudetských Němců postavily u hlavního vchodu brněnského výstaviště „němou barikádu“ z kartonových krabic. Na nich byly archivní fotky či nápisy. „Sudeťáci neprojdou“, hlásali demonstranti pod vedením šéfky KSČM Kateřiny Konečné.
Háček byl ale v tom, že se program sudetských Němců v pátek konal úplně jinde a sjezd na brněnském výstavišti startoval až v sobotu. Hlavní vchod byl navíc vyhrazený pro Animefest, který otevřel své brány v 16 hodin. V praxi tak komunisté potkali více lidí v kostýmu než účastníků sjezdu, proti kterým se bouřili.
Protest u špatného vchodu
Třebaže se protestující s diskutabilním smyslem pro orientaci netrefili s místem, i tak si neodpustili peprné nadávky na konto náhodných kolemjdoucích v kostýmech – neboť nepostřehli, že se na výstavišti konají dvě zcela rozdílné akce ve zcela odlišných pavilonech.
Neuvědomili si to ani v sobotu odpoledne u vchodu E, který byl rovněž vyhrazený pro Animefest. Do pavilonu P, kde se konal sudetoněmecký sjezd, se totiž vcházelo zcela opačnou stranou výstaviště. Odpůrcům sjezdu to ale nejspíše nikdo neřekl.
„My potkali jen dva demonstranty, stáli u vstupu do vědeckého parku Vida! a bylo vidět, že někoho jakoby vyhlížejí. Měli furt hlášky, zda podporujeme nacisty, tak jsme se tomu jen smáli. Nevím, co čekali, že odpovíme,“ řekli redaktorovi Aktuálně.cz mladíci Michal a Radek z Olomouce, kteří přišli v kostýmech postav z populárního superhrdinského anime My Hero Academia.
„S přítelem jsme na ně taky narazili. Pokřikovali, že jsme ostuda, ale moc jsme to nevnímali. Spěchali jsme do fronty, abychom stihli první část programu na Animefestu, než se zaplní místa, takže jsme si z nich nic nedělali,“ uvedla studentka Kristýna v kostýmu elfky z videohry World of Warcraft k osamělým demonstrantům.
Shrek se divil, „furries“ zatancovali
Podobnou zkušenost měl i Petr z Brna. Ten potkal lidi s transparenty a komunistickým tričkem už v „šalině“ cestou na brněnské výstaviště. „Vystupovali na Mendlově náměstí, v tramvaji měli kecy na ostatní v cosplayi, že to jsou levičáci a zrádci. Byl jsem za Shreka, možná se mě jen báli. Mnozí z nás se báli spíše jich,“ poznamenal pobaveně.
To bylo ale jediné setkání, které za daný víkend Petr zaznamenal. Jeho samotného překvapilo, že vše proběhlo v klidu. „S kamarády jsme zvažovali, jestli třeba mít na sobě kostým už cestou sem, nebo se převlečeme na místě, aby to někdo nebral jako provokaci. Četli jsme, že to může být hodně vyhrocené. Kromě lidí z tramvaje jsme nikoho dalšího z těch protestujících nepotkali, dojeli jsme ale až v sedm večer,“ řekl reportérovi.
Zmatené odpůrce sudetoněmeckého sjezdu si obzvlášť vychutnali „furries“, tedy subkultura fanoušků antropomorfních zvířat, kteří se na akcích jako Animefest často oblékají do kostýmů s obří liščí nebo vlčí hlavou, pestrobarevnou srstí a ocasem. Hrstce posledních demonstrujících poblíž výstaviště, kteří nešli čekat na účastníky pochodu z Pohořelic, připravili improvizovaný program.
„Pustili jsme nahlas na mobilu nějaké písničky od Yoasobi (populární japonské hudební duo, pozn. redakce) a tancovali jsme před nimi. Moc to nepobrali, něco si zamumlali a pak odešli někam pryč,“ pochlubila se poněkud nevšedním zážitkem brněnská středoškolačka Marie. Sice na sobě neměla celý kostým, kočičí ouška a ocas jí ale nechyběly. Pro komunisty to musel být nevšední zjev.
Její spolužák Vojta – ten už na Animefest přišel kompletně „v kožichu“ – pak sled zmíněných nevšedních událostí potvrdil. „Přemýšleli jsme, že bychom jeli za nimi do centra je potrollit, ale nakonec jsme nechtěli riskovat, že se to celé zvrtne,“ přiznal pro Aktuálně.cz s poznámkou, že by „střet s furries měl drastické následky“. Už ale nerozvedl, pro kterou stranu.
Hvězdný moment pro Sládka
Výsledek páteční a sobotní demonstrace odpůrců sudetoněmeckého sjezdu se tak přinejmenším kolem výstaviště zcela minul efektem. Na žádnou blokádu vchodů nedošlo prakticky vůbec – jednak žádné davy nepřišly, jednak mnohdy protestující stáli na místech, která s akcí landsmanšaftu neměla nic společného. A že by to trápilo návštěvníky Animefestu, to se taky nedá říct.
A jedna perlička na závěr. Pozornost si nakonec ve víru víkendového dění urval i krajně pravicový politik a aktivista Miroslav Sládek. A to nejen tím, že se v neděli na zaplněném Dominikánském náměstí dostal do křížku s podporovateli Miloše Zemana.
Fanoušci japonské popkultury ho totiž vyfotili před branami Animefestu, kde měl petiční stánek, jak držel plyšovou hračku postavičky Shiroko Sunaookami z mobilní hry Blue Archive. S tou se v minulosti nechal vyfotit i premiér Andrej Babiš (ANO) či šéf Svobodných Libor Vondráček.
