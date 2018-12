Komunisté podali ústavní stížnost kvůli komunálním volbám v Brně

Brněnská KSČM podala ústavní stížnost v souvislosti s výsledky říjnových komunálních voleb v Brně a v městské části Brno-střed. V tiskové zprávě to uvedl tajemník brněnské organizace Aleš Růčka. Strana v městském zastupitelstvu ani v části Brno-střed nezískala mandát, ale požadovala přepočítání hlasů. Krajský soud v Brně jí už dřív na základě stížnosti přiřkl jeden mandát v Brně-Kohoutovicích, stížnost na volby do magistrátu a části Brno-střed ale zamítl.

KSČM podala stížnost na Ústavní soud prostřednictvím advokáta Zdeňka Koudelky. Její přijetí potvrdila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Není jasné, kdy se ústavní soudci budou stížností zabývat.

Komunisté se tak brání rozhodnutí brněnského krajského soudu, který jí sice přiznal mandát v Kohoutovicích, ale zamítl stížnosti v souvislosti s volbami v Brně a části Brno-střed. "I když soud konstatoval nezákonnost při volbách v městě Brně, za významnou ji vyhodnotil jen pro volby v Kohoutovicích, a ne též pro volby zastupitelstev Brna a Brna-středu," uvedl Růčka.

Podle něj jsou komunisté přesvědčení o tom, že byly výsledky voleb nezákonně ovlivněny. "Získali jsme 4,13 procenta hlasů do Zastupitelstva města Brna a 3,1 procenta hlasů do Zastupitelstva městské části Brno-střed. Tento volební zisk není nevýznamný a při kontrolním počtu hlasů mohla nastat situace, že by překročil pět procent pro zisk mandátu," uvedl Růčka.

Přesně taková situace nastala v Kohoutovicích, kde komunisté původně mandát nezískali. Soud ale po přepočtení hlasů zjistil, že KSČM dostala v Kohoutovicích téměř o 600 hlasů více, což nakonec znamenalo překročení pětiprocentní hranice a zisk jednoho mandátu. "Soud vůči jinému zastupitelstvu naše tvrzení uznal a zjistil nezákonnost ve volebním procesu. Nepřistoupil ale k přepočítání hlasů v řadě dalších volebních okrsků s odůvodněním, že pro to neshledal dostatek významných indicií," řekl Růčka.

Podle něj je přitom logické, že pokud soud uzná vadu při volbách do zastupitelstva městské části, je možné, že mohou být při souběžných volbách obdobné chyby i u jiných zastupitelstev.

KSČM ve volbách v Brně ztratila mnoho mandátů. Dříve měla zastupitele ve více než 20 z celkových 29 městských částí, nyní je to v necelé desítce. Zcela zmizela právě ze zastupitelstev Brna a Brna-středu, kde v minulém volebním období měla své zástupce.