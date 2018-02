Kadeřník Špilar bude v Brně kandidovat do Senátu za lidovce, při kampani plánuje voliče stříhat

před 4 hodinami

Špilar má v Brně salón s názvem Střihoruký Edward, který letos oslaví 25 let. V minulosti se líčením podílel například na filmu Amadeus.

Brno - Na kandidátce KDU-ČSL bude v podzimních senátních volbách v obvodu 59 Brno-město kandidovat známý brněnský kadeřník Jan Špilar. Ucházet se bude o post po senátorce a bývalé ústavní soudkyni Elišce Wagnerové (SZ).

Jeho soupeřem bude mimo jiné rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který se domluvil se Starosty a nezávislými. Uchazeči z dalších stran zatím nejsou známí. Špilara při oznámení kandidatury přišli podpořit senátor Zdeněk Papoušek, poslanec Jiří Mihola i náměstek brněnského primátora Petr Hladík (všichni KDU-ČSL).

Špilar má v Brně salón s názvem Střihoruký Edward, který letos oslaví 25 let. V minulosti se líčením podílel například na filmu Amadeus. V roce 2001 založil českou sekci Haute Coiffure Française (HCF), což znamená vyšší úroveň česání, a získal zlatou medaili se safírem za přenos francouzské módy do České republiky. Kromě toho vystudoval teologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Vedle kadeřnictví připravuje lidi na svatbu, křtí a oddává.

V Senátu by se chtěl zaměřit na domácí násilí a podporu řemesel. "Domácím násilím trpí ženy, děti i staří lidé a mohou i muži. Je důležité dělat osvětu ve školství a v pedagogice. Je potřeba, aby oběti opustily dům a aby to řízení bylo rychlé," uvedl Špilar. Upozorňuje na nedostatek řemeslníků.

"Chodím po školách a snažím se nadchnout studenty a děti, aby dělali něco rukama. V dnešní době je těžké sehnat elektrikáře nebo stolaře," dodal třiapadesátiletý Špilar, který má tři děti a tři vnoučata.

Podpořit ho přišli Papoušek, Mihola i Hladík. Právě Papoušek překvapil v roce 2014 netradiční kampaní, do které zapojil velké množství studentů. Po Brně se objevovala trička s jeho podobou a nápisem: "To je on", přičemž studenti oslovovali lidi, aby Papouška podpořili.

Netradiční kampaň

Špilar chce také zaujmout netradiční kampaní, hodlá například stříhat zájemce všude možně a přitom s nimi probírat problémy, které je trápí.

Špilarovým soupeřem bude rektor Bek, který nedávno oznámil zájem kandidovat. Podpořili ho Starostové a nezávislí. "Pan Bek nás oslovil v době, kdy jsme s panem Špilarem dlouhodobě komunikovali a směřovali k jeho kandidatuře. Velmi si vážíme pana rektora, ale řekli jsme si, že pan Špilar je blíž našim voličům ve vnímání světa a blíže těm, kteří jsou kreativní," dodal Hladík.