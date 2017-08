Jako za Masaryka. Brno chystá obří výstavu, Expo připomene 100. výročí založení Československa

před 12 minutami

Brno chce příští rok navázat na obří výstavu, kterou v roce 1928 zahajoval tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Akcí nazvanou CS Expo Brno připomene sté výročí založení Československa. Výstava se bude symbolicky konat ve stejný čas a na stejném místě – brněnském výstavišti – jako před 90 lety, kdy republika slavila deset let. Měla by stát až 150 milionů korun. Organizátoři počítají s prezentováním průmyslu, designu nebo historických milníků důležitých pro Čechy a Slováky. Akce se bude držet hesla: Pojďme se podívat, co jsme za 100 let dokázali. Už nyní brněnští zastupitelé pro Expo odsouhlasili 29milionovou podporu. Další peníze má dodat česká a slovenská vláda.

Brno - V roce 1928 zahajoval v Brně tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk monumentální Výstavu soudobé kultury. Akci, která neměla v Československu obdoby, tehdy navštívilo 2,8 milionu návštěvníků. Obrat Veletrhů Brno poprvé od krize překročil miliardu korun číst článek O devadesát let později, ke stému výročí založení státu, se na brněnském výstavišti chystá festival, který na prvorepublikovou výstavu naváže. Projekt nazvaný CS Expo Brno má prezentovat to nejlepší, co se Čechům a Slovákům za 100 let povedlo. Akce by měla trvat šest týdnů a začít 26. května 2018, symbolicky ve stejný den jako před 90 lety. Stát by měla až 150 milionů korun. "Výstava nemá být muzejní expozicí, pracuje s emocemi a příběhy. Jednoduše by se Expo dalo shrnout do věty: Pojďme se podívat, co jsme za 100 let dokázali," popisuje Jiří Smetana, mluvčí Veletrhů Brno, které jsou zodpovědné za část Expa týkající se průmyslu a designu. Ta je jen jednou z mnoha součástí akce a vycházet bude z nejnavštěvovanějšího strojírenského veletrhu. Sport, architektura i historické milníky Kromě toho Expo připomene společné dějiny Česka a Slovenska, jejich osobnosti, klíčové milníky historie nebo architekturu, umění a sport. Národní divadlo v Brně chystá také taneční festival. Ten představí soubory z nástupnických zemí habsburské monarchie, například Slovinska, Chorvatska nebo Rakouska. Ačkoliv brněnské Expo 2018 jen stěží naláká miliony návštěvníků jako v dobách první republiky, netají se ambicemi. Zastupitelé na konci července schválili dokument, který počítá s tím, že Brno na akci vyčlení až 50 milionů korun. Brno chce na výstavišti postavit "Prátr". Ohrozíte tím veletrhy, vzkazuje firma radním číst článek "Projekt má ambici být jedinou komplexní prezentací společných dějin," uvádí dokument s tím, že Expo s podtitulem Re:publika 1918-2018 chce zaujmout všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Organizátoři návštěvnost odhadují na 350 tisíc lidí. Konečná podoba akce závisí na tom, jestli česká a slovenská vláda odsouhlasí její financování. Češi mají podle propočtů přispět šedesáti miliony, Slováci zhruba dvaceti. "Byl bych velmi rád, kdyby se k tomu česká vláda důstojně postavila. Rozpočet by poté doplnily komerční a partnerské subjekty," vysvětlil brněnský primátor Petr Vokřál. Kabinet Bohuslava Sobotky by měl o přípravách výstavy jednat v září na společném zasedání s vládou Roberta Fica. "Město na přípravu výstavy už tento rok vyčlenilo 29 milionů korun," doplňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Zapojte se, vyzve město podnikatele i kavárny Nápad na uspořádání velké výstavy po masarykovském vzoru se v Brně objevil asi před pěti lety, ale zapadl. Po odkoupení podílu ve společnosti Veletrhy Brno městem se o myšlence Expa znovu začalo diskutovat. Největší český veletrh otevřel. V Brně vystavuje své stroje nejvíce firem za osm let číst článek Nynější výstava se má konat na půdorysu akce z roku 1928, která připomínala desáté výročí založení republiky. Tehdy se také slavnostně otvíral funkcionalistický pavilon A výstaviště, který je v současnosti památkově chráněný. Brno před 90 lety organizátoři zvolili jako kompromis mezi soupeřícími metropolemi Prahou a Bratislavou. A od té doby je centrem veletrhů v Česku. Akce měla mimořádný ohlas nejen v dobovém tisku: "Předem budiž konstatováno, že brněnská výstava určila svým celkovým rázem novou úroveň našemu výstavnictví," pochvaloval si spisovatel Karel Čapek v Lidových novinách z července 1928. Nynější Expo bude však v mnoha ohledech odlišné, organizátoři chtějí, aby akce zaujala interaktivností. Na výstavišti například vznikne oddechový areál, kde si návštěvníci budou moct vyzkoušet sportovní disciplíny v současné i historické podobě. "Celý projekt chápeme jako prostor, kde se mohou potkat, diskutovat, odpočívat, vzdělávat i bavit všichni návštěvníci," stojí v dokumentu, který schválili brněnští zastupitelé. Město rovněž osloví místní podnikatele, spolky, kluby, restaurace nebo kavárny, aby se do akce zapojili a aktivně tvořili její obsah. V současnosti garanti jednotlivých oborů komunikují s partnery na Slovensku. Konečná podoba Expa bude záviset na výši finanční podpory. Kromě města a české a slovenské vlády by měl přispět také Jihomoravský kraj, počítá se také s penězi od sponzorů.

