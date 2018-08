Děti, studenti a důchodci budou v Brně jezdit za méně, MHD zlevní podobně jako vlaky

před 1 hodinou

Brno - Brněnští radní schválili změny v tarifu MHD, které reagují na nařízení vlády o slevě pro důchodce, děti a studenty ve vlacích a meziměstských autobusech do 1. září. Pro MHD sice nařízení neplatí, ale sleva byla nutná k tomu, aby zůstal tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje přehledný, brněnská MHD je jeho součástí, řekl v úterý na tiskové konferenci primátor Petr Vokřál (ANO). Děti do deseti let mohou v Brně od září nadále cestovat zdarma, děti od 10 do 15 let budou moct jezdit místo za polovic se slevou 75 procent. Zlevní předplatní i jednorázové jízdenky. Například roční tak zlevní z 2375 korun na 1187. Jednorázové budou stát místo 12 a deseti korun šest a pět korun. Lidé ve věku 65 až 70 let budou mít slevu výraznější. Roční jízdenka bude stát 1187 místo 2950, obdobně zlevní měsíční a čtvrtletní jízdenka. Ceny odpovídají těm, které budou platit v regionální dopravě. Mění se i cena speciálního kuponu z 840 korun na polovinu a díky němu mohou důchodci využívat stejné jednorázové jízdenky jako děti. Roční náklady těchto slev, které zaplatí město, jsou 20 milionů korun. Podle Vokřála je předpoklad, že se zaplatí z provozních úspor dopravního podniku. "Jde například o úspory na pohonných hmotách, protože díky přechodu z nafty na zemní plyn jsou provozní náklady autobusové dopravy nižší," řekl Vokřál. Přehled Nové slevy pro studenty a důchodce se blíží. Známe podrobnosti, jak je využít ve vlaku i autobuse prohlédnout V Brně bude také možné kupovat si takzvanou navazující měsíční jízdenku, kterou půjde pořídit pouze v elektronické verzi a cena za 12 jízdenek se bude blížit ceně roční jízdenky. Vyjde tak levněji než běžná měsíční jízdenka. Důvodem je snaha zpřístupnit roční jízdenku lidem, pro které je jednorázová platba roční jízdenky příliš velký výdaj. Novou jízdenku si lze kupovat během platnosti předchozí. V závislosti na tom, na jakou předplatní jízdenku tato měsíční navazuje, bude stát od 405 do 540 korun. Každá další navazující stojí o deset korun méně, nejméně však 405 korun. Platba bude možná pouze inkasem.