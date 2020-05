S pivem či vínem do parku bez obav z pokuty. Brno rozvolní protialkoholní vyhlášku

Už druhé uvolnění vyhlášky, která omezuje pití alkoholu v ulicích Brna, schválili brněnští radní. Nově by měla umožnit popíjení alkoholu v parcích a lesoparcích ve městě s výjimkou blízkosti dětských hřišť a pískovišť.

Novou verzi vyhlášky budou ještě posuzovat a schvalovat zastupitelé. "Jít si v létě sednout do parku na čerstvý vzduch s přáteli a plechovkou dobře vychlazeného piva je v civilizovaném světě naprosto normální a přirozené. Brněnská protialkoholní vyhláška to však již deset let zakazuje," uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Další změnou je zrušení zákazu na Jakubském a Dominikánském náměstí, Zelném trhu a části Františkánské ulice, které se říká Římské náměstí. Městské části v současnosti projednávají návrh, aby se vyhláška zakazující pití alkoholu nevztahovala na kulturní akce.

Jak je to s alkoholem v Praze? V Praze obecný zákaz popíjení alkoholu v parcích neplatí, v řadě z nich a v řadě ulic je to ale zakázáno. Jejich seznam si mohou lidé prohlédnout na stránkách hlavního města. Alkohol se nesmí konzumovat například na Slovanském a Střeleckém ostrově.

Zároveň pracovní skupina primátorky Markéty Vaňkové (ODS) navrhuje zavedení venkovních míst, kde lze zkonzumovat jídlo nebo nápoje včetně těch alkoholických. Pro taková místa by sice platila pravidla jako pro restaurační zahrádky, ale nebyla by s nimi spojena stejná administrativa.

"V centru by po dohodě s městskou částí Brno-střed mohly vzniknout i zcela nové relaxační a gastro zóny na Dominikánském náměstí a Zelném trhu. Novinkou je i plánovaný projekt Gastro židle pro Brno, v jehož rámci bude na veřejných prostranstvích poblíž kaváren a restaurací rozmístěno 120 židlí a 30 stolků, které budou sloužit ke krátkému posezení a oddechu," dodala Vaňková.

Radní hledají místa na menší kulturní akce

Všechny tyto návrhy by měly pomoci oživit centrum města v době, kdy nebude možné cestovat za hranice, a lze tedy očekávat větší množství domácích turistů. Rada se snaží vytipovat místa, kde by bylo možné pořádat menší kulturní akce a zároveň dodržet vládní nařízení.

"Jako vhodná se jeví například některá brněnská nádvoří, jako je Stará radnice, Dům pánů z Kunštátu nebo Nová radnice. Dovedeme si představit i vystoupení známějších jmen, například na Špilberku nebo v káznici na Cejlu, kde by se současně dalo vybírat vstupné i streamovat," uvedl radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti).

Na dalších volně přístupných místech by pak mohli vystupovat amatérští hudebníci či taneční soubory, rada zvažuje například Pohořelec, Jakubské náměstí nebo prostranství u sochy Jošta na Moravském náměstí.