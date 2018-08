Policie obvinila extremisty, kteří v Písku napadli skupinu Indů. Hrozí jim až pět let

před 1 hodinou

Policie obvinila tři muže ze skupiny extremistů, kteří v Písku napadli skupinu cizinců. Obviněným hrozí vězení od jednoho roku do pěti let. Informovala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Podle mluvčí šlo o lidi, kteří se pohybují kolem indických restaurací na Písecku. Případ se stal 28. července kolem 1:30, kdy napadli extremisté v Palackého sadech skupinu Indů. Tři z cizinců utrpěli drobná zranění, čtvrtý byl hospitalizován. Kriminalisté obvinili tři muže staré 19, 20 let a 23 let. Policie je stíhá kvůli trestným činům výtržnictví, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a ublížení na zdraví. "Trojici mužů hrozí jeden až pět let vězení," informovala mluvčí.