Na Jindřichohradecku zemřel cyklista. Řidič dodávky, která ho srazila, ujel

před 48 minutami

Asi pětašedesátiletý cyklista zemřel ve čtvrtek po dopravní nehodě mezi Jindřichovým Hradcem a Děbolínem. Srazila ho dodávka, na místě zemřel. Řidič auta z místa ujel, policie hledá svědky. "Nákladní automobil bílé barvy značky Volvo patrně zezadu narazil do cyklisty zatím neznámé totožnosti. Cyklista měl kolo značky Merida šedočerné barvy, i s kolem byl odtažen do příkopu, kde podlehl zraněním. Řidič neposkytl pomoc a z místa ujel," řekl jihočeský policejní mluvčí Miroslav Doubek. Cyklista u sebe neměl doklady, policie proto zjišťuje, zda někdo nepohřešuje muže kolem 65 let, hubené postavy se šedými vlasy s pleší. Na sobě měl hnědé tílko, šedé látkové kraťasy a boty na cyklistiku.

