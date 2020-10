Dvě epidemie najednou. Nemocnice na jihu Čech čelí kromě koronaviru také hepatitidě A

Hygienici na jihu Čech zaznamenali za posledních 24 hodin 319 nových případů koronaviru, nejvíc za jeden den od začátku pandemie. Tři senioři v souvislosti s nemocí covid-19 zemřeli, úmrtí je tak od března 31. V kraji je teď pozitivních 1729 lidí.

"Čelíme ještě jiné epidemii, protože včera (ve středu) vznikla epidemie hepatitidy A v kantýně železničářů v Českých Budějovicích. Hospitalizováno bylo 18 pacientů v Českých Budějovicích a tři ve Strakonicích. Teď jsme zorganizovali překlad těch pacientů do nemocnice v Českém Krumlově, kde vzniká nová vyčleněná stanice pro tyto pacienty, abychom uvolnili kapacitu pro covidové pacienty," řekla předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová.

U hepatitidy jde o lokální ložisko, z nějž se nemoc šíří. Hygienici trasují další kontakty všech, kteří se v kantýně stravovali. Roithová předpokládá, že příští týden bude hospitalizováno dalších 50 lidí.

Z nynějších 110 pacientů s koronavirem v jihočeských nemocnicích je 15 na jednotkách intenzivní péče a devět na umělé plicní ventilaci. "Odkladnou péči ještě zvládáme, ale předpokládám, že příští týden to už možné nebude vzhledem k nárůstu pozitivních případů (koronaviru)," řekla Roithová.

Jihočeské nemocnice zatím mají pro pacienty s covidem-19 rezervu desítek lůžek. Plánované operace se zatím neruší. "Pouze objednávání nebude možné s takovou frekvencí. Lidé, kteří jsou objednaní, budou operováni, jen budeme objednávat s větší rezervou pro kapacitu covidových pacientů. Máme připravená lůžka pro covidové, ale na nich dnes leží i ostatní pacienti. Když bude přibývat těch (covidových) pacientů, bude se muset omezit plánovaná péče, ty odkladné výkony, ortopedické. Zatím k tomu ještě nepřistupujeme," řekla Roithová.

Jak dodala, je jí líto, že kvůli pokynu ministerstva zdravotnictví museli na jaře zrušit plánované operace. Podle ní se o tyto pacienty mohli postarat, protože všichni pacienti s koronavirem v kraji, jichž bylo 35, byli na infekčním oddělení budějovické nemocnice, a nebylo tak nutné plánovanou péči omezovat. "Řada těch lidí nebyla na jaře operována. O prázdninách i v září a říjnu jsme velmi zvýšili kapacitu pro operace, abychom co nejvíce dohnali skluz z jara, a ten skluz teď bude pokračovat. Teď musíme tohle navýšení snižovat," doplnila Roithová.

