25. 5. Viola
Maturant před zkouškou zkolaboval a zemřel. Nečekanou tragédii vyšetřují kriminalisté

Viet Tran
Policie vyšetřuje smrt maturanta, který před klíčovou zkouškou zkolaboval na parkovišti u Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. Přivolaní záchranáři už nedokázali dvacetiletému mladíkovi pomoci, resuscitace pak trvala desítky minut. Zatím není jasné, co bylo příčinou smrti. Na případ upozornil web Novinky.cz.

Policie vyšetřuje smrt maturanta v Táboře. Zkolaboval před zkouškou.
Ke smutné události mělo dojít v pondělí v půl osmé ráno – tedy ještě dříve, než se rozběhly maturitní zkoušky. „Jedna z učitelek byla poblíž a volala záchranku, která byla na místě během chvilky,“ uvedl pro Novinky.cz Radek Cícha, ředitel Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (SSJS).

Podle všeho mělo jít o studenta, který by zkoušku zvládl, neměl tedy důvod být nervózní. „Očekávali jsme, že i u maturity bude úspěšný. Je to obrovská tragédie,“ poznamenal Cícha.

Přivolaní záchranáři se mladíka pokoušeli zachránit, ale marně. „V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt,“ sdělila Petra Kafková, mluvčí jihočeských zdravotnických záchranářů.

Zatím bez detailů, uvedla policie

Případ si převzali táborští kriminalisté, zatím však byli na informace skoupí. Policie podle mluvčí jihočeské policie Lenky Krausová nebude podávat další podrobnosti.

„Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo dnes ráno před budovou jedné z tamních škol,“ konstatovala stroze.

Russian drone and missile strike in Kyiv

Ukrajina - Luhanská oblast - uprchlíci - vlak

