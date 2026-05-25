Maturant před zkouškou zkolaboval a zemřel. Nečekanou tragédii vyšetřují kriminalisté

Policie vyšetřuje smrt maturanta, který před klíčovou zkouškou zkolaboval na parkovišti u Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. Přivolaní záchranáři už nedokázali dvacetiletému mladíkovi pomoci, resuscitace pak trvala desítky minut. Zatím není jasné, co bylo příčinou smrti. Na případ upozornil web Novinky.cz.
Ke smutné události mělo dojít v pondělí v půl osmé ráno – tedy ještě dříve, než se rozběhly maturitní zkoušky. „Jedna z učitelek byla poblíž a volala záchranku, která byla na místě během chvilky,“ uvedl pro Novinky.cz Radek Cícha, ředitel Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (SSJS).
Podle všeho mělo jít o studenta, který by zkoušku zvládl, neměl tedy důvod být nervózní. „Očekávali jsme, že i u maturity bude úspěšný. Je to obrovská tragédie,“ poznamenal Cícha.
Přivolaní záchranáři se mladíka pokoušeli zachránit, ale marně. „V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt,“ sdělila Petra Kafková, mluvčí jihočeských zdravotnických záchranářů.
Zatím bez detailů, uvedla policie
Případ si převzali táborští kriminalisté, zatím však byli na informace skoupí. Policie podle mluvčí jihočeské policie Lenky Krausová nebude podávat další podrobnosti.
„Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo dnes ráno před budovou jedné z tamních škol,“ konstatovala stroze.
Schillerová dala jasně najevo, co si myslí o sudetských Němcích v Brně. Bojí se násilí
ŽIVĚ Česko - Norsko 0:0. Začal další důležitý zápas, Češi si budují výchozí pozici pro čtvrtfinále
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Norskem.
Opusťte rychle Kyjev, vyzvali Rusové diplomaty. Plánují "odvetné" údery
Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že v odvetě za ukrajinský úder na Starobilsk zahajuje údery na vojenskoprůmyslové objekty, velitelská stanoviště a místa rozhodování v Kyjevě. Vyzvalo též zahraniční diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
"Buďte tu alespoň 16 dní v měsíci." Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny
Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců Sněmovně. O schválení novely ministerstva vnitra v pondělí informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat, nebo být v evidenci úřadu práce.