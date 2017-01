Lyžařka utrpěla těžké zranění na sjezdovce na Lipně

před 50 minutami

Na stejné sjezdovce se dva lyžaři srazili už v pátek.

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Jednačtyřicetiletá lyžařka v sobotu utrpěla těžké zranění v lyžařském areálu Kramolín v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Záchranářský vrtulník ženu se zlomeninou nohy transportoval do českobudějovické nemocnice. Nehoda se stala dopoledne. Starší muž do lyžařky narazil v plné rychlosti. "Pán žádné zranění neměl, ale žena po nárazu utrpěla zlomeninu pravé dolní končetiny," uvedl Fejfar. Shodou okolností se podobná nehoda s těžkým zraněním na stejné sjezdové trati stala už v pátek. Na sjezdovce se srazili dva muži ve věku 21 a 45 let. Vrtulník je transportoval k ošetření do nemocnice.

autor: ČTK