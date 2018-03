Chtěli loupit, tvrdí policie o Slovácích, kteří jsou obvinění z vraždy manželského páru na Písecku

před 3 hodinami

Policisté zatím neuvedli, co přesně obvinění z mobilního domu, v němž zavraždění žili, ukradli.

České Budějovice - Motivem lednové vraždy manželů na Písecku byla podle kriminalistů loupež. Z vraždy jsou obviněni muž a žena ze Slovenska, hrozí jim až výjimečný trest. Oba jsou ve vazbě. Policisté na dnešní tiskové konferenci neuvedli, co přesně obvinění z mobilního domu, v němž zvraždění žili, ukradli.

Podle kriminalistů šlo o obzvlášť brutální vraždu. Útočníci manžele ubodali noži více než 20 ranami. Obžalovaní, které zadrželi policisté v Rumunsku a vydali je do České republiky, zatím nevypovídají.

Vražda se stala mezi 6. a 7. lednem. Policistům s jejím objasněním výrazně pomohl svědek. "Kolem místa projížděl muž, jenž měl ve voze palubní kameru. A z jejího záznamu jsme zjistili, že u objektu, kde se vražda stala, stojí černý mercedes," řekla dnes na tiskové konferenci k případu vyšetřovatelka Renáta Miková.

Na základě registrační značky policisté zjistili, že jde o mercedes z půjčovny na Slovensku a kdo si vůz půjčil. Třiatřicetiletý Slovák a jeho o pět let mladší krajanka odjeli mercedesem do Rumunska. Policisté je tam zadrželi v penzionu na odlehlém místě. "Nacházel se v blízkosti moldavských hranic a pachatelé zřejmě chtěli uprchnout do této země," řekl vedoucí oddělení obecné kriminality jihočeské policie Oto Šojsl.

Z vyšetřování vyplývá, že obviněná znala zavražděné. Není zatím jasné, proč Slováci šli do mobilního domu loupit v momentě, kdy v něm zrovna manželé byli. "Způsob vraždy mě zaskočil svou brutalitou," uvedla Miková. Dodala, že policie došla k závěru, že vraždili oba dva obvinění.