Martin Bláha, který dal po rozpadu původní koalice v jižních Čechách k dispozici svoji funkci předsedy představenstva Jihočeských nemocnic, zůstane členem vedení holdingu do 30. června. Po tu dobu by měl předávat agendu lidovecké zastupitelce Zuzaně Roithové, která krajská zdravotní zařízení povede. Ve čtvrtek to schválilo zastupitelstvo kraje. Bláhu řada krajských zastupitelů kvůli tomu, že z jihočeských nemocnic pobírá na odměnách ročně 7,2 milionu korun. Otázka zdravotnictví stála i za pádem jihočeské koalice ČSSD, ANO a Jihočeši 2012. Proti setrvání Bláhy ve funkcích na další dva měsíce se vyslovili opoziční zastupitelé.

