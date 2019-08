Jihočeský kraj není spokojen s návrhem zón na Šumavě, podal žalobu na národní park

Jihočeský kraj podal správní žalobu na šumavský národní park a ministerstvo životního prostředí. Kraj tvrdí, že jej obě instituce prakticky vyloučily z jednání o novém rozčlenění zón ochrany přírody v Národním parku Šumava. Nové vymezení oblastí má rozdělit park na čtyři území. V té s nejpřísnějším režimem se nebude zasahovat a taková pravidla budou platit pro 27 procent rozlohy parku.

Podle Jihočeského kraje jde o zásadní krok, kterému neodpovídala diskuse k problematice. Zástupci Jihočeského kraje v tiskové zprávě uvedli, že k podání žaloby je vedl dlouhodobý vývoj. Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) uvedla, že postup projednávání nových zón, které budou platit 15 let, byl naprosto nepřijatelný.

"Máme za to, že bylo zasaženo nejen do práv Jihočeského kraje, který je podle zákona o krajích povinen pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, ale i do všech práv jeho občanů s ohledem na právo na příznivé životní prostředí, jak vyplývá z článku 35 Listiny základních práv a svobod," uvedla Stráská.

Jihočeský kraj dlouhodobě vystupuje proti vedení šumavského národního parku. Kraj v poslední době navíc spustil na sociálních sítích kampaň, podle níž se Šumava mění v "měsíční krajinu". Důvodem je prý fakt, že vedení parku dostatečně nezasahuje proti kůrovci, po jehož napadení usychají smrky.

O tom, jak je voda důležitá, nikdo nepochybuje - hraje zásadní roli i v boji proti kůrovci, kterému trvající sucho vytváří výhodné podmínky k šíření. Nejde proto ignorovat, že klimatické změny, kterých jsme v posledních letech svědky, výrazně ovlivňují i situaci na Šumavě. S našimi rakouskými a německými sousedy chceme pomoci přírodě, která si sama nepomůže, aby se lépe vyrovnala s nedostatkem vody. Nejen toto téma řešila hejtmanka Jihočeského kraje na schůzce s představiteli sousedních krajů. Více v reportáži. #sanceprosumavu #jihoceskykraj #kurovec Zveřejnil(a) Jihočeský kraj - oficiální dne 08. August 2019

Podle vědců je kampaň místy lživá a opírá se například o tendenční snímky. "Fotografie z vrcholu Poledníku, kterou kraj použil pro ilustrace kampaně, je zcela zavádějící. Jedná se o fotku několik let starou. Navíc z dálky pořízený záběr nadhodnocuje masu uschlých kmenů nad podrůstajícím zmlazením," řekla přírodovědkyně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Zdenka Křenová.

Jihočeský kraj za kampaň zaplatil PR agentuře přibližně dva miliony korun. "Kampaň je uváděna bombastickými, ničím nepodloženými výroky o katastrofě, mizící Šumavě, či o tom, že příští generace ji poznají už jen jako měsíční krajinu. Ve skutečnosti však Šumava naprosto nemizí, naopak se z kůrovcové gradace neobvykle rychle zotavuje. Domnívám se, že tohle by hejtmanku mělo stát její post," řekl Pavel Kindlmann z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.