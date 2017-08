Zastupitel z Hodonína poslal na rodinu cizinců strážníky. Co tu děláte, jste muslimové? ptal se jich

před 12 hodinami

Na základě barvy pleti a lámané angličtiny prý zastupitel usoudil, že by rodina procházející se po Hodoníně mohla být v Česku nelegálně. Po městské policii proto požadoval, aby totožnost tří cizinců prověřila. Na svém Facebooku pak nabádal ostatní, aby se chovali stejně jako on. "Strážníci musí reagovat na každý podnět a situaci posoudit. Nelze ale usuzovat, že budeme bezmyšlenkovitě kontrolovat každého turistu s batůžkem," řekl ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček.

Hodonín - Pohyb rodiny údajně podezřelé z nelegální migrace nahlásil v sobotu městské policii hodonínský zastupitel Roman Sedlačík. "Šel jsem samozřejmě za nimi a ptal jsem se urostlého černocha, co tu dělají, odkud jsou a jestli jsou muslimové," napsal Sedlačík na svůj facebookový profil. Prý nechápe, proč se manželka "urostlého černocha" zděsila a proč si jich na ulici nikdo jiný nevšiml.

Po následné debatě s rodinou prý Sedlačík zjistil, že se jedná o německé občany původem z Nigérie, kteří se do Hodonína vypravili na výlet. "Pro mě to bylo divné, tak jsem reagoval," zdůvodnil Sedlačík, proč zavolal na policii a rodinu nahlásil.

Sedlačík je zastupitelem města a člen kontrolního výboru za hnutí Řád národa, za které také kandiduje do sněmovny. Jeho příspěvek sklidil na sociálních sítích vesměs negativní a posměšné reakce. Mnohé znepokojilo, že se takto veřejně prezentuje představitel města.

Ředitel Městské policie Hodonín Jindřich Vašíček potvrdil, že strážníci v sobotu skutečně toto oznámení přijali a vypravili se na místo zkontrolovat situaci, na místě už ale nikoho nezastihli.

"Musíme reagovat na každý podnět a prověřit jej. Učinili jsme tak i v tomto případě. To ale neznamená, že bychom nutně přistoupili ke kontrole totožnosti, kdyby byli tito lidé spatřeni. Pokud by neporušovali zákon nebo vyhlášku města, nebyl by důvod je kontrolovat," dodal Vašíček s tím, že strážníci bezmyšlenkovitě neprověřují každého turistu s batůžkem.

O důvodném podezření z výskytu nelegálních přistěhovalců na jižní Moravě nemá podle Vašíčka městská policie zprávy. "Za poslední roky jsme měli pouze několik podobných oznámení, většinou se jednalo o pracovníky firem ubytované v místních hotelech, nebyli to ani občané mimoevropských zemí," uvedl dále Vašíček.

Případ není ojedinělý, nejvíce imigrantů přitom pochází z Ukrajiny

V případě sobotního oznámení by podle ředitele bylo možné domnívat se, že se jedná o nelegální imigranty, především proto, že Hodonín je příhraniční město. V takovém případě by strážníci museli kontaktovat cizineckou policii, sami totiž nemají pravomoc ověřovat totožnost. Vždy ale záleží na konkrétní situaci.

Nejedná se o první letošní případ nahlašování "podezřelých" lidí na základě tmavé barvy pleti. Před dvěma týdny například policie řešila web, na který lidé posílali fotografie údajných nelegálních migrantů, které vyfotili na ulici, a příspěvky doplňovali nenávistnými komentáři.

Za první pololetí roku 2017 zadržela cizinecká policie na území České republiky 2244 nelegálních migrantů. Oproti stejnému období loni se počet snížil téměř o 400 lidí. Nejvíce z nich mělo ukrajinské, vietnamské nebo ruské občanství. Jen malé procento tvoří lidé původem z Blízkého východu nebo z Afriky.