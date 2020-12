Bývalý komik, policejní prezident i novinářka. Kdo jsou nově zvolení hejtmani?

Petra Pecková (STAN), Středočeský kraj

Z televizních obrazovek na krajský úřad. Nová hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková před svým vstupem do politiky od poloviny 90. let pracovala jako reportérka, scenáristka a režisérka několika publicistických pořadů TV Nova. Později spolupracovala také s Českou televizí a TV Barrandov.

V politice je od roku 2010, kdy ještě za ODS úspěšně kandidovala do zastupitelstva města Mnichovice. O čtyři roky později se stala starostkou, to už ovšem jako lídryně uskupení "Mnichovice - město na Vaší straně". Od roku 2016 je její jméno spojeno s hnutím STAN.

Vládnout bude v koalici s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. "Budeme se teď nesmírně potýkat s nedostatkem finančních prostředků, které budou mít samozřejmě dopad do rozpočtu kraje, stejně jako do rozpočtu celé naší země. Musíme se vyrovnat s covidovou pandemií, to budou ty nejdůležitější kroky, které teď před námi stojí," uvedla Pecková krátce po zvolení.