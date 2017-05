Hasiči ukončili zásah u Ostředku a předali areál firmě. Lidé v obci řeší problémy s pitnou vodou

před 42 minutami

Hasiči v pondělí odpoledne opustili areál s pneumatikami u Ostředku na Benešovsku, který 10. května zasáhl rozsáhlý požár. Místo předali jednateli firmy a nařídili nepřetržitý dohled do stržení nestabilní haly, sdělil mluvčí středočeských hasičů. Škoda po požáru se odhaduje na 110 milionů korun, hořelo zřejmě kvůli mechanické závadě pásového dopravníku. V Ostředku zasahovaly desítky jednotek hasičů včetně speciální techniky ze Zbirohu, Jihlavy a Hlučína. V obci se v minulých dnech objevily problémy s pitnou vodou, lidé to přisuzují zásahu hasičů. Z kohoutků jim teče pěnící voda. Místní se domnívají, že je to od speciálního pěnidla, které se k hašení používá. Podle nich se dostalo až do spodn