Hajlování, svastika, šňupání. A potěšení z násilí. Tak se projevuje skupina mladíků

Skupina mladých násilníků z Uherskohradišťska, o které informovalo v tomto týdnu Aktuálně.cz, může sympatizovat s nacistickým hnutím. Na fotografii, kterou redakce získala, někteří mladíci zřetelně hajlují. Zároveň mají na stole bílý prášek, z něhož vytvořili svastiku, známý symbol nacismu. Podle lidí, kteří je znají, skupinka vyhrožuje vrstevníkům a dopouští se i násilí.

"Všem nám je šestnáct a ovládáme město… Securiťák dostal pár granátů a potom jsme dobili zmr.a Vojtu." To jsou ukázky z komunikace uzavřené skupiny několika mladíků, o kterých v tomto týdnu informovalo Aktuálně.cz, když poukázalo na tři případy z posledních týdnů. Řada dětí i jejich rodičů upozorňuje, že parta chlapců vyhrožuje vrstevníkům a útočí na ně. Policisté všechny tři případy, na kterých se mohli podílet i někteří členové zmiňované skupiny, vyšetřují.

"Zmíněnými případy se intenzivně zabýváme. Každý případ je šetřen jednotlivě," potvrdil policejní mluvčí Radomír Šiška. Podle něj ale nemá policie informace, že by šlo o organizované násilí. "O tom, že by zde působila konkrétní skupina mladistvých či nezletilých osob, která by se dopouštěla úmyslného protiprávního jednání, nemáme informace," tvrdí mluvčí. Zároveň ale avizoval, že policie bude ráda za jakékoliv informace k případné existenci takové party mladíků. O situaci ve středu jednali i zástupci radnice v Uherském Ostrohu, místní policisté, vedení školy i starosta ze sousední Ostrožské Lhoty.

Jak ale Aktuálně.cz zjistilo od lidí v regionu, žijí ve strachu z bandy mladých a mají pocit, že policie dělá pro bezpečnost v oblasti málo. Redakce se dostala nejen k některé komunikaci této skupiny, ale také k fotografii, na níž je zachyceno několik mladíků. Část z nich hajluje, jeden se naklání nad stůl, kde šňupe bílý prášek upravený do podoby svastiky, symbolu nechvalně známé z hitlerovského, nacistického Německa.

Nejzávažnější ze tří případů, při kterém byl minulou sobotu vážně zraněn při odchodu z plesu v Uherském Ostrohu jeden z rodičů, popsal mluvčí jako "roztržku" mezi účastníky. "Krátce po půlnoci jsme byli přivoláni k incidentu do Uherského Ostrohu, kde se odehrála roztržka mezi účastníky místního plesu. Případ v současné době evidujeme a ve věci provádíme šetření," uvedl Šiška bez dalších podrobností.

Podle svědků ovšem na jednoho z rodičů, který bránil svého syna, skočilo několik mladíků, z nichž jeden muže udeřil minimálně jednou do hlavy. Jak už Aktuálně.cz informovalo, muž upadl na zem a ztratil vědomí. Podle jednoho ze svědků chyběly centimetry, aby mladík zasáhl spánek. "Bylo to opravdu hrozné. Je štěstí, že není mrtvý. Ležel na zemi, byl v těžkém bezvědomí a několik minut ho nebylo možné probrat," popsal svědek.

Další ze zmiňovaných případů se odehrál loni 26. prosince na náměstí v Uherském Ostrohu, kde došlo ke konfliktu dvou mladíků z této skupiny s jejich vrstevníkem a jeho otcem. Otec tvrdí, že mladíci jeho syna bili a on ho musel bránit. Třetí případ policie eviduje v Ostrožské Lhotě z 31. prosince 2024, kdy se parta mladíků dostala do ostrého střetu s několika místními.

Ředitelka Nadačního fondu ZET, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování mládeže, Kristýna Zelienková tvrdí, že situace v Uherském Ostrohu je vážná už delší dobu. Podle ní situaci podcenila radnice i policie. Kvůli případu z minulé soboty dokonce podala na jednání policie stížnost Okresnímu státnímu zastupitelství v Uherském Hradišti. Argumentuje tím, že policisté měli už dopředu informace o tom, že by mohlo dojít na plese k násilnostem, a pro ochranu jeho účastníků neučinila dost.

Aktuálně.cz se ozval také otec jednoho z chlapců, který patří do skupiny patří. Rodič kategoricky odmítl, že by se jeho syn dopouštěl jakéhokoli špatného jednání. Pokud jde o incident v Ostrožské Lhotě, hájí se tím, že jeho syn s kamarády se stal naopak terčem útoku místních mladíků, kteří podle něj zničili vchodové dveře a vnikli do domu. Konflikt na náměstí v Uherském Ostrohu popsal tak, že dva kamarádi jeho syna si jen vyřizovali účty s mladíkem, který se údajně dopouštěl nevhodného chování ke školákům. O okolnostech útoku na plese v Uherském Ostrohu sdělil, že neví, co se přesně stalo.

Po publikování prvního článku se ale ozvali Aktuálně.cz další lidé, kteří pod slibem anonymity tvrdí, že jejich děti i dospělí mají ze skupinky skutečně strach. "Je hrozné, co se děje. Je mi z toho špatně. Musí se nějak zasáhnout. Problém ovšem je, že se lidé bojí a bohužel skoro všichni mlčí. Co jsem slyšela, mladíci jsou opravdu agresivní. Berou nějaké drogy, potom asi nemají zábrany," sdělil Aktuálně.cz jeden z rodičů.