před 13 minutami

Dva lidské životy si v neděli odpoledne vyžádala srážka dvou osobních aut u obce Bantice na Znojemsku. ČTK to řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Dagmar Kellnerová z operačního střediska jihomoravské záchranné služby řekla, že se vážně zranilo dalších pět lidí, z toho tři děti. Na místě zasahoval vrtulník. Zatím není jasné, co se stalo. Na místě zasahují záchranné složky. "Dva dospělí zemřeli na místě. Pět zraněných přepravujeme do nemocnice. Z toho jsou tři děti. Všichni mají vážná zranění," doplnila Kellnerová.