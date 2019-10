Dálnice D4 u Prahy je po demolici mostu již v obou směrech průjezdná

Dálnice D4 u Řitky nedaleko Prahy je po nočním bourání mostu opět průjezdná. Práce začaly v sobotu večer a měly zpoždění. Auta jezdí zatím v úseku v obou směrech jedním pruhem, řekla dopoledne policejní mluvčí Michaela Nováková. Na most u Řitky auta kvůli havarijnímu stavu nejezdí už od dubna, místním se zkomplikovala doprava do Čisovic a dalších obcí na druhé straně dálnice i najíždění na D4.

Uzavírka začala v sobotu večer a podle původních plánů se měla dálnice otevřít v neděli v devět ráno. Nakonec to ale bylo až kolem 10:30. "Už je to průjezdné v obou směrech jedním jízdním pruhem. Ve směru na Prahu to má být omezeno do dvou odpoledne a na Strakonice do šesti večer," uvedla mluvčí.

Přípravné práce ve směru na Prahu začaly v sobotu dopoledne a na Strakonice odpoledne. Provoz byl veden jedním pruhem. Dokončovací práce si v neděli po zprovoznění dálnice vyžádají podobná omezení.

Policie kvůli uzavírce odkláněla dopravu na objízdné trasy. "Co týče dopravní situace večer a v noci, nebyly žádné problémy, žádný dopravní kolaps ani nehoda," dodala Nováková.

Na most u Řitky auta kvůli havarijnímu stavu nejezdí už od dubna, místním se zkomplikovala doprava do Čisovic a dalších obcí na druhé straně dálnice i najíždění na D4. Práce na rekonstrukci mostu začaly tento týden a potrvají sedm měsíců. Stát budou přes 42 milionů korun. Projekt je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Špatný stav mostů a lávek trápí řadu měst. Předloni v prosinci se v Praze zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a na několik týdnů byl uzavřen Libeňský most, který bylo nutno podepřít. Lávku v Nymburce přes Labe museli stavaři zbourat, protože hrozilo, že spadne.