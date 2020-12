Česko se vzbudilo do bílého rána. Řidiči musí dát pozor na ledovku i rozbředlý sníh

Česko se letos poprvé probudilo do zasněženého rána. Sníh zahalil silnice v téměř všech krajích a všichni řidiči, kteří se ve čtvrtek vydají na cestu, by měli být obzvláště opatrní - meteorologové a silničáři varují před rozbředlým sněhem, ledovkou i sníženou viditelností. Do hor by lidé neměli vyjíždět bez speciální výbavy. Zpoždění hlásí spoje hromadné dopravy. Silničáři hlásí desítky nehod.