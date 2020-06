"Brněnské ANO zůstává napojeno na podsvětí." Místopředseda Vokřál končí v hnutí ANO

Kandidát na jihomoravského hejtmana a místopředseda ANO Petr Vokřál podle zjištění Aktuálně.cz a HN nečekaně končí v politice. Brněnský exprimátor dle svých slov nesouhlasí se směřováním ANO. Zároveň dle něj vedení nechce řešit napojení některých buněk na podsvětí. Děje se tak v době, kdy Brnem cloumá kauza Stoka, v níž z manipulace zakázek policie podezřívá i syna dvojky ANO Jiřího Faltýnka.

Jiří Faltýnek, syn šéfa poslaneckého klubu ANO, si nedávno nechal pozastavit členství v hnutí Andreje Babiše. Stalo se tak poté, co Aktuálně.cz a Hospodářské noviny (HN) informovaly, že ho policisté podezřívají z podílu na manipulacích veřejných zakázek v Brně za stamiliony. Rodinný přítel otce a syna Faltýnkových Jiří Švachula za to jde před soud.

Jiný prominentní člen hnutí však po otřesech, které v brněnské buňce Babišova hnutí tato korupční kauza způsobila, rovnou končí. ANO v pondělí odpoledne přišlo o jednoho ze svých místopředsedů a zároveň kandidáta na jihomoravského hejtmana v podzimních krajských volbách. Ze dne na den rezignoval někdejší brněnský primátor Petr Vokřál. V ANO působil jako jeden z posledních zástupců liberálního křídla strany.

"Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná. Z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak, jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo," potvrdil Aktuálně.cz Vokřál. Vyloučil, že by se chystal na podzim kandidovat za jinou stranu. O další politické kariéře chce přemýšlet.

Vyjádření premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše Aktuálně.cz zjišťuje.

Vokřál se v posledních týdnech neúspěšně pokoušel společně s lokálním vedením ANO zrušit část brněnských buněk Babišova hnutí. Zatímco on argumentoval napojením organizací na vnější síly a velrybařením, členové buněk to označovali za pokus o likvidaci jeho politických odpůrců.

Boj o zrušení brněnských buněk

Do sporu se Vokřál s celostátním vedením strany dostal před pár týdny. Tehdy navrhl zrušení celkem tří brněnských buněk strany - v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Předsednictvo nejprve věc odmávlo, po dalších peripetiích z toho ale před 14 dny nakonec vycouvalo. Organizace tak fungují dále.

"Organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí. Neumím se srovnat s tím, že se velrybaří lidi, účelově se mění bydliště jen proto, aby někdo někde mohl být členem či na kandidátce. Nepřesvědčilo mě to o tom, že by se chtělo, aby se tyto věci řešily. Čekal jsem, že se s tím hnutí bude snažit vypořádat. Mám svoje hodnoty. S takovými lidmi v jednom hnutí být nechci. Pokud ANO chce fungovat jako standardní strana se závody ve vymáhání vlivu a nabírání členů, tak beze mě," uvedl nyní Vokřál.

Končící místopředseda ANO byl přitom sám jedním z více než sedmdesátky lidí, které nechal 1. místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek před komunálními volbami v roce 2014 přijmout v Praze v rozporu se stranickými zvyklostmi. Ve stejném "balíku" osob byl i Švachula.

Část členů zrušených buněk si po prvním zákroku krajského předsednictva ANO najala právníka a vyhrožovali soudy. Argumentovali i tím, že například Lískovec žádné průkazné napojení na Jiřího Švachulu nemá. Vokřál navíc nechtěl zrušit buňku Brno-střed, jejímž členem byl Švachula a kam místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek nechal přijmout hned několik jemu blízkých lidí.

"Jinak to dopadnout ani nemohlo. Všechno to byly smyšlenky a fabulace pana Vokřála a paní Malé. Pokud by měli v plánu dál nás utlačovat, obrátíme se na vedení," sdělil dříve člen organizace Starý Lískovec Michal Němeček.

Podle Vokřála ale nejde jen o to, že by lidé z buněk, které se pokoušel nechat zrušit, figurovali ve Stoce. "To je ten obrovský omyl. Jen říkám, že lidé, kteří zakládali některé buňky, jsou řízeni lidmi propojenými s podsvětím," uvedl teď Vokřál. Aktuálně.cz a HN už popsaly, že blízko ke Švachulovy měl i Vokřálův první náměstek Richard Mrázek.

Kdo je ve Stoce namočený více?

Vokřál se v minulých týdnech dle několika zdrojů z hnutí ANO dostal do značného konfliktu s Jiřím Faltýnkem. Jeho otec přitom původně Vokřála do ANO přivedl a dosadil ho v Brně na post jedničky kandidátky do komunálních voleb v roce 2014, po nichž Vokřál získal post primátora. Nyní ale jsou proti sobě.

V jihomoravském hnutí ANO teď probíhá tahanice o to, kdo ze znepřátelených frakcí se do Stoky namočil více. Proti Vokřálovi dle řady zdrojů z prostředí hnutí ANO vyrazil Faltýnek junior. Že se syn vlivné dvojky ANO postavil na stranu zrušených organizací, potvrzuje i sám Vokřál. "V poslední době se propojil s tou skupinou, která je ve sporu se mou. Na otázku, proč se s takovouto skupinou spojil, řekl, že to leželo na zemi, tak to zvedl," řekl Vokřál.

Faltýnek junior má přitom nyní pozastavené členství. Detektivové ho totiž podezřívají ze zapojení do Švachulovy skupiny manipulující tendry. Nic mu zatím ale nedokázali. Faltýnek například koupil vilu od obžalovaného podnikatele Ivana Trunečky. V době, kdy seděl ve vedení městské firmy Teplárny Brno, která Trunečkovým firmám přiklepávala zakázky za desítky milionů.

Oba Faltýnci jsou také dobrými přáteli Švachuly. "Pan Faltýnek ml. o mně říká, že mě viděl ve vinárně sedět s panem Švachulou. Musím říci, že to mě docela pobavilo, protože s výjimkou společenských akcí jsem se Švachulou nikdy na čtyři oči ve vinárně nebyl," tvrdí Vokřál s tím, že o jeho aktivitách ví velmi málo.

Vliv otce a syna Faltýnků

Dnes obžalovaný Jiří Švachula by se nestal místostarostou nejbohatší brněnské městské části nebýt toho, že Jaroslav Faltýnek ze dne na den dokázal přímo v Praze do buňky v Brně prosadit souběžně přijetí více než 70 lidí. Mezi nimi i Vokřála a jeho náměstka Mrázka.

Před komunálními volbami budovali brněnské ANO převážně nadšenci. Po úspěchu ANO v parlamentních volbách navíc bylo jasné, že v Babišově straně se i novopečení členové mohou rychle dostat k vlivným politickým postům. V Brně tak mezi zakládajícími členy hnutí panovala obava, aby se zdejší buňku nepokusili "ukrást" lobbisté či političtí konkurenti.

Nové lidi přijímali jen pomalu - po důkladném prověření a půlroční čekací lhůtě. "Faltýnkovce", jak se jim později začalo říkat, ale místopředseda ANO nechal v rozporu se zvyklostmi zapsat v Praze a bez souhlasu brněnských straníků ze dne na den. Jejich seznam má Aktuálně.cz k dispozici.

Když Faltýnek výše zmíněná jména neznámých lidí přinesl, podle někdejší předsedkyně členové buňky protestovali a vyžadovali, ať se kandidáti alespoň přijdou představit.

"Faltýnek řekl, že se tedy přijímat hned nebudou, že se jenom zadají do systému, ať pro to zvedneme ruku, a pak že projdou půlročním schvalovacím kolečkem. Asi za tři dny jsem šla na naši centrálu a oni nám je ale všechny přijali - Faltýnek nás obelhal," řekla před časem Aktuálně.cz někdejší šéfka buňky Brno-střed Marie Škárková. Její slova dokládají přihlášky, na kterých chybí podpisy předsedy krajské i místní organizace.

Ve Stoce i lidé blízcí Vokřálovi

I lidé z blízkosti Vokřála ale v policejním vyšetřování figurují. Jak už HN a server Aktuálně.cz v minulosti upozornily, Švachula je dobrý přítel Vokřálova někdejšího náměstka Richarda Mrázka (ANO), s nímž dle dokladů, které má redakce k dispozici, kupovali společné luxusní dovolené. Faltýnek do ANO přivedl nejen Švachulu, ale i Mrázka a Vokřála.

A podle výpovědi bývalých straníků to byli právě Mrázek s Vokřálem, kteří na místo šéfa brněnské buňky ANO v roce 2015 na poslední chvíli protlačili podnikatele a Švachulova dobrého přítele Pavla Dvořáka. I toho nyní dle zjištění Aktuálně.cz a HN policisté podezřívají z manipulace veřejných zakázek. Obviněn však dosud nebyl.

Švachula měl dle policistů značný vliv na antimonopolní úřad, kde dojednával i věci pro Brno řízené Vokřálem s Mrázkem.

Související Politik ANO stíhaný za manipulaci zakázek dle policie ovládal antimonopolní úřad

Aktuálně.cz a HN také popsaly, že kontakty s lidmi s kauzy měla i krajská předsedkyně ANO Taťána Malá. Ta se pokoušela společně s Vokřálem v Praze zrušení tří buněk dosáhnout. Na policejních nahrávkách se pomocí vlivné členky ANO chlubí i podnikatel, kterého policie z manipulace tendrů podezřívá. HN navíc získaly svědka, který tvrdí, že už v roce 2017 o Švachulově korupční pavučině Malá věděla, protože ji varoval.

Tah nynějším hejtmanem

Kdo Vokřála v podzimních volbách na čele kandidátky nahradí, přitom zatím není jasné. Jako jednoho z možných kandidátů straníci zmiňují nynějšího hejtmana za ANO Bohumila Šimka. Ten je v kraji zapsaný jako nepříliš výrazný politik. Vyjádření Šimka Aktuálně.cz zjišťuje.

Někdejší šéf brněnské městské policie není součástí struktur brněnského ANO a tak nemá ani vazby na muže z kauzy Stoka. Ta je nyní pro hnutí citlivá i proto, že proces s někdejším místostarostou za ANO obžalovaným z masivní korupce by měl začít pouhý měsíc před komunálními volbami.