před 39 minutami

Kvůli bourání mostu policie uzavřela ve 20:00 v obou směrech dálnici D1 mezi 112. a 119. kilometrem. Uzavírka potrvá do nedělního dopoledne. Objízdná trasa vede dopravu přes Jihlavu. Silničáři most bourají kvůli jeho nevyhovující šířce. Omezení v místě demolice začalo na dálnici už kolem 17:00, kdy doprava v obou směrech kolem 116. kilometru D1 byla stahována do jednoho jízdního pruhu. V neděli od 10:00 do 19:00 bude doprava na dálnici mezi 115. a 116. kilometrem omezena z důvodu dokončovacích prací.

autor: ČTK