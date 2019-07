Během prodlouženého víkendu zemřelo na silnicích šest lidí, především motorkářů

Prázdninový víkend prodloužený o jeden sváteční den si při dopravních nehodách vyžádal šest obětí. V předběžné statistice od pátku do neděle jsou mezi mrtvými dva motorkáři, další čtyři motorkáři utrpěli těžká zranění. Od začátku prázdnin si dopravní nehody podle policejních statistik vyžádaly na dvacet životů.

Už ve čtvrtek před prodlouženým víkendem, kdy mnoho lidí odpoledne opouštělo auty své domovy, zemřeli na českých silnicích čtyři lidé. I v této statistice je jeden motorkář, který havaroval v Olbramovicích na Benešovsku a zraněním podlehl.

Motorkářům se ve volných dnech staly osudnými páteční nehoda na Prostějovsku a dnešní nehoda na Kutnohorsku. V pátek v noci nepřežil srážku s osobním automobilem osmnáctiletý motorkář mezi obcemi Rozstání a Otinoves na Prostějovsku.

V neděli v podvečer se u Křesetic na Kutnohorsku srazil motocykl s nákladním autem. Jeden člověk na motorce nehodu nepřežil, další utrpěl těžké zranění. Příčinou srážky bylo nedání přednosti v jízdě.

Chodec, vozíčkář i řidič čtyřkolky

S těžkým zraněním skončili o víkendu v nemocnicích ještě další tři motorkáři. V sobotu naboural do svodidel na dálnici D5 nedaleko Berouna motorkář, kterého vrtulník záchranné služby přepravil do pražské motolské nemocnice. Vrtulník transportoval v sobotu také motorkáře, který havaroval u Horní Blatné na Karlovarsku, při nehodě byl odmrštěn na svodidla. V neděli v podvečer naboural motocyklista do stromu u Dalešic na Mladoboleslavsku a utrpěl zranění.

Mezi oběťmi víkendových nehod byli kromě motorkářů také chodec, člověk na vozíku, řidič čtyřkolky a osobního auta. Chodec zemřel v pátek mezi Komořany a Dolním Jiřetínem na Mostecku, srazilo ho auto.

V sobotu navečer zemřel při dopravní nehodě v obci Bukovice na Náchodsku čtyřiašedesátiletý muž, který jel na elektrickém vozíku a podle prvotních informací nedal při odbočování přednost protijedoucímu vozidlu. Záchranáři jej oživovali, muž ale zraněním podlehl. V sobotu zemřel také řidič čtyřkolky na Litoměřicku. Jeho stroj se převrátil na silnici mezi Horní Lukavicí a Lovečkovicemi. Spolujezdec byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice.

Tragická byla rovněž sobotní srážka dvou aut poblíž Čepřovic na Strakonicku. Malá dodávka vjela v zatáčce částečně do protisměru a čelně se střetla s protijedoucím osobním autem. Jeden člověk zemřel, dva lidé utrpěli těžká zranění, další tři lidé byli zraněni lehce.