Řecká vláda přemístí po požáru na ostrově Lesbos stovky migrantů na pevninu

Po nedělním požáru a nepokojích v uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos, které si vyžádaly smrt dvou lidí a dvě desítky zraněných, oznámila vláda přemístění několika tisíc migrantů do středisek na pevnině. Do konce října má být přemístěno nejméně tři tisíce migrantů a do konce příštího roku chce země 10 tisíc z nich vrátit do Turecka, informovalo ministerstvo civilní obrany.

Situace se řešila v pondělí na krizové schůzce, kterou svolal premiér Kyriakos Mitsotakis. Řecké ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že v neděli zemřeli v táboře po požáru dva lidé a zranění utrpělo devět mužů, šest žen a čtyři děti. Úřad identitu obětí nespecifikoval, podle místních médií zemřela afghánská žena a její dítě. Zranění by podle podle ministerstva měli být z nemocnice propuštěni během několika málo dnů. Na přeplněné tábory na řeckých ostrovech v Egejském moři upozorňují nevládní organizace už dlouhé měsíce. Po nedělních nepokojích starosta ostrovního správního střediska Mytiléna opět vyzval k co nejrychlejšímu přemístění tisíců migrantů na pevninu. V táboře Moria a jeho okolí žije na 12 tisíc migrantů, ač kapacita tábora je tři tisíce osob. Minulý týden jednala vláda s vedením pevninských regionů o přemístění asi 10 tisíc migrantů z ostrovů v Egejském moři na pevninu. Kabinet má také v úmyslu zásadně zvýšit počet žadatelů o azyl, které vrátí zpět do Turecka. Zatímco za poslední 4,5 roku Řecko poslalo zpět 1806 migrantů, vláda chce podle dnešního prohlášení dosáhnout "10 tisíc návratů do roku 2020". Příčina požáru zatím není potvrzená Příčina nedělního požáru zatím podle DPA není potvrzená. V médiích se objevují neoficiální zprávy, že požár způsobili úmyslně migranti kvůli špatným podmínkám v táboře. Hořet začalo nejprve mimo tábor v olivovém háji, kde žijí uprchlíci ve stanech a různých provizorních přístřeších, protože v táboře už není místo. Asi za 20 minut začal hořet uvnitř tábora jeden z obytných kontejnerů, v nichž tam migranti žijí. Související Na Lesbos připlul za jeden den rekordní počet migrantů. Hlavně děti Na řeckých ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos žije nyní na 30 tisíc migrantů. Jejich příliv z Turecka se letos oproti předchozím dvěma letům zvýšil natolik, že se Řecko opět stalo hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, jako jí bylo v roce 2015, než EU uzavřela dohodu s Tureckem, která migrační vlnu výrazně zmírnila. Deník Kathimerini napsal, že řecká pobřežní stráž poslala další žádost o pomoc agentuře EU pro ochranu hranic Frontex, konkrétně žádá o radary a termální kamery. Šéf řecké pobřežní stráže Stamatis Raptis má ve středu jet do Ankary, kde bude jednat se svým tureckým protějškem. Spolupráce s tureckými úřady je ale podle řecké pobřežní stráže dobrá. "Denně turecká pobřežní stráž zadrží pět až sedm lodí s migranty ve svých teritoriálních vodách," řekl zdroj deníku Kathimerini. I tak řeší řecká pobřežní stráž v průměru třicet případů denně a zachrání kolem 400 migrantů denně. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo do Řecka z Turecka letos 42 tisíc migrantů, z toho 32 700 z nich přes moře. Za celý loňský rok do Řecka připlulo z Turecka na 32 500 běženců.