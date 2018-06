Advokát se musí Rathovi omluvit za výrok, že ho exhejtman podvedl. Ten zase zaplatí náklady na soud

Jen částečně uspěl bývalý středočeský hejtman David Rath ve sporu s advokátem Michalem Pacovským. Soud zohlednil i to, že Rath tento případ využil k obstrukcím ve své korupční kauze

Praha - Přes dva roky soudy řešily neobvyklý případ: Zda advokát Michal Pacovský poškodil bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, když o něm prohlásil, že mu to "sežral i s navijákem". Také uvedl, že do trestního spisu ve své korupční kauze Rath založil podvodně vylákanou plnou moc.

Vše souvisí s Rathovou korupční kauzou, v níž bývalého politika ČSSD poslal ve středu soud i napodruhé na osm a půl roku do vězení. A výše popsaný incident mu "pomohl" o několik měsíců oddálit verdikt v jeho korupční kauze.

Obvodní soud pro Prahu 2 kvůli uvedeným výrokům musel nařídit osm hlavních líčení a případ nakonec tento čtvrtek uzavřel Městský soud v Praze. Ten potvrdil prvoinstanční verdikt, že se musí Pacovský za uvedená slova omluvit - a to prostřednictvím inzerce na hlavní stránce on-line deníku Aktuálně.cz, kde rozhovor s Pacovským před necelými třemi lety vyšel.

Rath zase musí zaplatit náklady řízení, protože uspěl jen v malé části svých požadavků. Soudy navíc zohlednily i to, že tento případ používal k obstrukcím ve své korupční kauze. Verdikt je pravomocný.

"Zastupuje mě váš strýc"

Rath na jaře 2015 překvapenému soudci Robertu Pacovskému oznámil, že změnil obhájce - vybral si jeho strýce Michala Pacovského. Soudce to ale vzápětí zpochybnil dopisem, který advokát poslal soudu. Převzetí plné moci pro zastupování Ratha prý bylo dosaženo lstí a okamžitě ji zrušil.

Advokát Pacovský všechny okolnosti poté popsal v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz s tím, že jej Rath a jeho dosavadní advokáti obelhali a vnutili mu plnou moc podfukem.

Podle prvoinstančního soudce Martina Trepky ale advokát Pacovský skutečně při převzetí Rathova případu pochybil a jeho následné výroky byly schopny zasáhnout do Rathovy cti.

"Toto jednání žalovaného bylo způsobilé zasáhnout a také zasáhlo do osobnostní sféry žalobce a vyvolalo nemajetkovou újmu, když bylo označeno, že se chová účelově a jedná obstrukčním způsobem," uvedl soudce Trepka. Kromě uvedeného výroku o "navijáku" se musí omluvit i za to, že z něj Rath vylákal plnou moc podvodně.

Protože ale incident medializoval Rath sám slovy "o habaďůře" ze strany advokáta a navíc jej využil k obstrukcím ve své korupční kauze, došel Trepka k tomu, že Rath má nárok jen na omluvu a ne na náhradu nemajetkové újmy. Přikázal proto bývalému hejtmanovi i hradit většinu nákladů řízení. "Úspěch je zhruba jedna šestina a v tomto poměru bude žalobce také platit náklady řízení," dodal Trepka.

Rozumně se domluvte

Případ nyní řešil odvolací Městský soud v Praze. Soudce Tomáš Nevosad se nejdřív pokusil oba aktéry přimět ke smíru. "Rozumně byste se měli domluvit, to usnesení prvoinstančního soudu je přesvědčivé," říkal oběma stranám sporu. Zatímco Pacovský přišel, Rath za sebe pouze poslal advokátku.

Proti prvoinstančnímu verdiktu se odvolali oba dva. Rathovi vadilo, že mu soud nepřiznal sto tisíc korun, které požadoval jako satisfakci, a ještě musí platit náklady řízení.

Pacovský zase podal odvolání kvůli tomu tomu, že se má omlouvat a navíc je prý omluva prvoinstančním soudem špatně zformulovaná. "Pokud jde o kontext, tak to bylo jinak," argumentoval Pacovský.

"Ale je to v kontextu, že ho podvedli, nebudeme si hrát se slovíčky, když všichni víme, oč jde," reagoval soudce Nevosad. Ten byl zjevně rozmrzelý z toho, že Rathova advokátka Riana Kvačková nakonec dohodu odmítla.

"Jednali jsme o sporu několikrát, ale nikdy to nedopadlo," uvedla poté, co se s Rathem poradila telefonicky.

Omluva advokáta Pacovského Rathovi Omlouvám se MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se, že jsem pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjemnosti se MUDr. Davidu Rathovi omlouvám.

Pacovský zase uvedl, že se Rathovi již omluvil. "Napsal jsem mu, že jestliže se mým jednáním cítí poškozen, upřímně se mu omlouvám. A že očekávám, že něco podobného učiní i on," řekl Pacovský. "Opakovaně mluvil o spiknutí rodiny Pacovských a urážel naši rodinu," připomněl advokát Rathovo vystupování před soudcem Robertem Pacovským.

"To nelze brát jako plnohodnotnou satisfakci, nebylo to veřejně, ale byl to soukromý dopis," poukázal soudce Novosad a potvrdil prvoinstanční rozsudek, když pouze zkrátil dobu, po jakou má omluva "viset" na internetu.

Příště už raději jen o Náhorním Karabachu

Sám Pacovský nechtěl verdikt komentovat, jen přiznal, že tehdy reagoval příliš emotivně. "Mrzí mě, že se mi neomluvil on," podotkl pouze. To, že sám mohl Ratha za urážení jeho rodiny zažalovat a požadovat omluvu, Pacovský odmítá máváním ruky. "Prosím vás, takovéto věci by soudy vůbec neměly řešit," uvedl a na argument, že Rath to ale řeší, mávl rukou. "Nechcete se raději bavit o situaci v Náhorním Karabachu?"