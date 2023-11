Rakušan: Jestli okolní státy budou dál kontrolovat hranice, tak my také

Pokud budou ostatní země prodlužovat kontroly na hranicích, bude podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) i Česko nadále pokračovat v hraničních kontrolách. Rakušan to dnes řekl prezidentu Petru Pavlovi. Německo prodloužilo kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem do 4. prosince. České kontroly na slovenských hranicích chce ministr po tomto kroku udržet až do 5. prosince.

Rakušan se dnes odpoledne sešel s prezidentem na Hradě. Mluvili spolu také o bezpečnostní situaci v Česku, financování a činnostech vnitra či o legislativě, kterou ministerstvo připravuje. Debatovali ale i o modernizaci volebních zákonů, elektronizaci matrik a prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky obsažené v Lex Ukrajina VI. "Policie chrání židovské a izraelské objekty, pozorně sleduje dění na demonstracích souvisejících s konfliktem v Gaze a v případě porušení zákona je připravena zasáhnout. Naše země nebude tolerovat ani antisemitismus, ani podporu terorismu, I o tom jsem během dnešní pracovní schůzky mluvil ....," uvedl ministr. Česko spustilo v koordinaci s Polskem namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října, původně na deset dní. Následně je prodloužilo do 22. listopadu. Ministr Rakušan se ale nechal slyšet, že na příštím jednání vlády chce termín posunout až na 5. prosince.



Německo obnovilo hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem 16. října a zároveň o dalších šest měsíců prodloužilo kontroly s Rakouskem, které byly zavedeny už v roce 2015. Kontroly se na česko-slovenské hranici opakují po roce, loni je kvůli přílivu migrantů ČR zřídila koncem září a trvaly do začátku února. České úřady zdůrazňují, že situace je letos výrazně lepší než před rokem a namátkové kontroly jsou především prevencí kvůli tomu, aby se po obdobných krocích okolních států migrační toky nepřesunuly do Česka. Policisté od počátku namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem odhalili 1141 lidí, kteří se pokusili přes české území uprchnout do některé z dalších zemí Evropské unie. Zadrželi také 54 převaděčů.

