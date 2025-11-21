Zprávy

Při terapiích podával drogy a pak klientky znásilňoval. Teď muži hrozí 10 let vězení

před 3 hodinami
Minimálně sedm svých klientek podle policie zneužil a znásilnil dvaapadesátiletý psychoterapeut, který měl pracoviště na pražských Hradčanech. Při terapiích, které prováděl převážně přes noc, ženám podával drogy a pak využil jejich bezbrannosti, uvedl dnes na webu policejní mluvčí Richard Hrdina. Muž je ve vazbě a hrozí mu až deset let vězení.
S ohledem na to, že zneužitých žen podle kriminalistů mohlo být více, zveřejnili na webu fotografii podezřelého. Pokud ho poznají a byly jeho obětí, mají volat na linku 158, uvedl mluvčí.

Podle něj klientky za mužem docházely do Černínské ulice. "Terapie probíhaly převážně přes noc, při kterých jim (podezřelý) podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil," doplnil Hrdina.

Podobné případy policisté řešili i v minulosti. Třeba loni na podzim skončil ve vazbě muž, který podle obžaloby při masážích a fyzioterapiích v roce 2020 a v letech 2023 až 2024 sexuálně napadl 26 žen. Pražský soud ho v září nepravomocně poslal na 5,5 roku do vězení s ostrahou za znásilnění, sexuální útoky a nátlaky vůči klientkám. Uložil mu také trest zákazu činnosti na deset let a poškozeným má vyplatit přes 1,66 milionu korun.

 
