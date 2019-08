Potyčka v hospodě skončila tragicky, zemřel fotbalový fanoušek. Pachateli hrozí vazba

V cele předběžného zadržení skončil pachatel obviněný z násilné smrti šestatřicetiletého muže, který byl mimo jiné fanouškem fotbalového týmu FC Viktoria Plzeň. Právě kvůli fotbalu se měl incident odehrát. Státní zástupce podal návrh na vzetí pachatele do vazby, o kterém rozhodne soud

K tragické potyčce došlo ve čtvrtek večer v jednom restauračním zařízení v Kutné Hoře. Mezi dvěma muži se strhla hádka po prohraném zápase fotbalové Plzně. Jeden ze dvou aktérů sporu, šestatřicetiletý Vít K., byl jejím fanouškem. Hádka eskalovala tak, že si šli muži neshody vyříkat ven.

"Sebrali a šli ven, já vyběhla hned za nimi, během pár vteřin. On už ležel bezvládně na zemi a ten (…) do něj bušil," uvedla v televizi Prima partnerka později zemřelého. "Předpokládám, že partner upadl a praštil se do hlavy o zem, nebo ho ten druhý strčil," přiblížila.

Víta K. transportoval vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, kde muž zraněním v pátek podlehl. Podle televize Prima pachatel z místa činu utekl, ale policie ho nedlouho poté zadržela. Případ objasňují kriminalisté ze středočeského krajského ředitelství.

Pachatel si vyslechl obvinění z těžkého ublížení na zdraví, policie po jeho zatčení podala žalobci podnět na vzetí do vazby. Státní zástupce mu vyhověl a postoupil ho soudu. Vzhledem k údajnému útěku z místa činu a výši trestní sazby, jež v daném případě činí až 16 let, je vazební stíhání pravděpodobné.