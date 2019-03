Politikům a podnikatelům z korupční kauzy v Brně-středu hrozí až šestnáct let vězení

Devíti obviněným v korupční kauze v Brně-středu hrozí deset a půl roku až šestnáct let vězení. Přitěžuje jim účast v organizované zločinecké skupině, která sazbu zvedá, uvedl dozorující státní zástupce Radek Mezlík. Policie viní devět lidí ze zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů, pět z nich skončilo ve vazbě.

"Sazba, kterou jsou ohroženi, vychází z toho, že u všech jde o přijetí úplatků nebo úplatkářství v té vyšší kvalifikaci, kde hrozí sazba od pěti do dvanácti let. Ale vzhledem k tomu, že je to organizovaná zločinecká skupina, tak zákon stanoví, že horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu a ukládá se trest v horní polovině takto stanovené sazby. Tím pádem se dvanáct posouvá o třetinu na šestnáct, tedy pět až šestnáct. Polovina je deset a půl roku, takže v horní polovině je nad deset a půl roku," vysvětlil Mezlík.

Policie po zásahu na radnici z konce minulého týdne obvinila devět lidí. Pět z nich skončilo v sobotu ve vazbě, a to radní Jiří Švachula (ANO) a vedoucí odboru investic Petr Liškutin (ANO), který je zároveň místostarostou Brna-Ivanovic. Kromě Švachuly a Liškutina jsou ve vazbě také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách - Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Čtyři lidi policie stíhá na svobodě, dva spolupracují.