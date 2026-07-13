Proč si Babiš, Macinka a Okamura tak náramně rozumějí. A kdo jim teď stojí v cestě

Vzájemné vzkazy a narážky premiéra Andreje Babiše (ANO) na prezidenta Petra Pavla pokračuji i po skončení summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš se do hlavy státu navážel ve svém pravidelném nedělním videu.
Premiér se na konci týdne vrátil k hodnocení účasti české delegace na setkání evropských lídrů v Ankaře. A tvrdil, že to byla ostuda. A že se ho prý několik lidí ptalo, „co tam dělá prezident“. Několikrát použil slovo trapas.
Babiš znovu narážel na to, že si nepřál, aby prezident do Turecka s vládní delegací jel, a dostal se tam jen kvůli předběžnému opatření Ústavního soudu, kam předtím Petr Pavel podal kompetenční žalobu.
„Možná to je přesně obráceně, že on tam zažil debakl. A že se mu to špatně snáší. Protože Petr Pavel se vrátil do prostředí, které důvěrně zná. A mezi lidi, které taky důvěrně zná,“ konstatoval Vratislav Dostál.
„Leccos svědčí o tom, že se Babiš cítil naštvaný, až zahanbený tím, že nedominoval. A že v těch médiích spíš rezonovalo to, co říkal Petr Pavel,“ doplnil Radek Bartoníček.
Andrej Babiš je podle Vratislava Dostála typ člověka, který chce být první na pásce. „Až chorobně jako první na pásce, a těžko snáší, když to tak není,“ míní Dostál.
„On je prostě, ať se na mě nikdo nezlobí, on je fakt posera. On i s tím prezidentem. On nejde do debaty,“ říká Bartoníček.
Diskuse se během podcastu stočila také k tomu, jaké jsou vztahy v celé vládní koalici. Šéf SPD Tomio Okamura se totiž ohradil vůči snaze vlády poslat peníze na zbraně pro Ukrajinu. A chtěl se kvůli tomu s Babišem sejít s tím, že to nebylo v programovém prohlášení vlády.
Šéf SDP mluvil také o tom, že pokud vláda prosadí něco, co není v programu, tak to může „ohrozit stávající koalici“.
„Byla to hra, bylo jasné, že do voleb se nestane vůbec nic,“ míní Dostál. „Do voleb to mají rozehrané a podle mě to celé byla jenom hra pro jejich ovečky,“ dodal. Celý podcast si poslechněte ve videu na začátku článku.