Politická šikana: Babiš se z Kupky raduje. Strach mu nahání někdo jiný

Občanští demokraté mají sice nové vedení, ale staré dilema pořád zůstává. Jak se vymanit ze stínu Petra Fialy a nabídnout voličům něco víc než jen slušnost a kontinuitu? Víkendový kongres ukázal vnitřní pnutí: na jedné straně snahu vybudovat silnou značku ODS bez nálepky Spolu a zároveň spokojení s 20 procenty v příštích sněmovních volbách. Jenže – není to málo?
Poslechněte si první letošní epizodu podcastu Politická šikana – už nyní ji najdete ve všech podcastových aplikacích.
Víkendový kongres ODS podle Radka Bartoníčka patřil k nejživějším za poslední roky. Delegáti se poprvé mohli přímo ptát kandidátů na předsedu i místopředsedy a odpovědi zaznívaly bez předem připravených filtrů.
„Bylo to fakt pestré, vystoupila řada lidí s hodně odlišnými názory,“ popsal atmosféru Radek Bartoníček, který kongres sledoval dva dny přímo na místě. Novým předsedou se stal Martin Kupka, jeho protikandidát Radim Ivan ale získal zhruba čtvrtinu hlasů, což naznačilo, že podpora nového lídra není zdaleka bezvýhradná.
Skromný Kupka – Babišova radost
Kupka vstupuje do čela strany jako politik spojovaný s érou Petra Fialy, jehož byl dlouhá léta blízkým spolupracovníkem. „Je to pokračovatel v mnoha ohledech,“ komentuje Vratislav Dostál. Sám Kupka si stanovil poměrně střízlivý cíl – dostat ODS na 20 procent. Podle Dostála tím ale zároveň nepřímo přiznal, že ambice porazit Andreje Babiše (ANO) nemá: „Pokud má někdo z výsledku kongresu radost, tak je to právě Babiš. Kupka je soupeř, kterého potřebuje.“
Jedním z překvapení kongresu byl naopak relativně silný výsledek Radima Ivana, komunálního politika z Ostravy-jihu, který do kampaně vnesl témata jako přímá volba předsedy či stranické primárky.
„Bez něj by to byla mnohem větší nuda,“ shodli se moderátoři. Ivan sice do vedení nakonec nekandidoval, ale jeho vliv má být podle Bartoníčka slyšitelný i dál: „On sám říkal, že bude takový neformální další místopředseda.“
Sázka na staronové tváře
Pozornost vyvolalo také složení nového vedení strany. Je v něm minimum nových tváří a ani jedna žena. „To není detail. ODS má schopné političky, ale do užšího vedení se žádná nedostala,“ konstatuje Bartoníček.
Kritika mířila i na návrat Pavla Drobila, který má podle části strany symbolizovat obrat k tvrdší propodnikatelské, „kapitalistické“ politice. Podle Dostála však zůstává zásadní otázkou, zda strana s tímto personálním i programovým nastavením dokáže oslovit nové voliče, nebo zda se bude spíš dál zmenšovat.
Kongres tak sice uzavřel jednu kapitolu, ale otevřel hned několik dalších – o budoucí podobě pravice, o vztahu k hnutí ANO i o tom, zda česká politika znovu nevytvoří prostor pro úplně nový subjekt.
Jak to celé vidí Michaela Nováčková, Vratislav Dostál a Radek Bartoníček, si můžete poslechnout v podcastu Politická šikana, který najdete na webu Aktuálně.cz i ve všech podcastových aplikacích.