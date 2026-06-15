Politická šikana: Jak může ODS porazit Babiše. A co bude s pěvkyní Peckovou?

Poslední krok slavné pěvkyně Dagmar Peckové mnohé překvapil. Uznávaná mezzosopranistka se rozhodla v nadcházejících senátních volbách ucházet o hlasy voličů v obvodu Praha 9. V barvách ODS. Nejen o tom byl poslední díl podcastu Politická šikana.
„Přiznám se, že jsem tím byl v prvních chvíli dost zaskočený,“ konstatoval Radek Bartoníček k rozhodnutí bývalé operní pěvkyně vstoupit do politiky s tím, že pochybuje, zda může Pecková s kandidaturou do horní komory parlamentu uspět. V Praze 9 totiž vyzve na souboj obhajujícího senátora Davida Smoljaka (STAN).
„Působí to tak, že opoziční strany v podstatě nekoordinují svůj postup,“ hodnotí politické konkurenty Vratislav Dostál. Podle něj se navíc stává téměř pravidlem, že ODS do komunálních voleb často hledá nestraníky.
„Tohle je už několikátý případ, kdy vytahují nezávislou osobnost, což dělaly historicky spíš jiné strany než ODS,“ dodal Dostál.
Podcast se také ohlíží za uplynulou ideovou konferencí ODS. Na ní padlo mnoho návrhů, jak stranu restartovat, a zazněl také silný projev současného šéfa ODS Martina Kupky.
Kupka se snaží, ale bude to stačit?
„Martin Kupka je slušný člověk. Fakt se snaží, jede na 150 procent od chvíle, co se stal předsedou. Ale přiznávám, že možná ještě je třeba čekat na někoho dalšího, protože je třeba začít dělat nepopulární politiku,“ míní Bartoníček.
„Je iluzorní si myslet, že ta strana se vrátí někam, kde už byla,“ míní naopak Vratislav Dostál, a to zejména, co se týče dolní komory parlamentu. Podle něj má současná ODS maximální potenciál hlasů, které může získat ve volbách do poslanecké sněmovny, někde kolem patnácti procent.
Výhodou Andreje Babiše (ANO) jsou podle Vratislava Dostála drsné metody v podobně slovních útoků. „On se neštítí absolutně ničeho, šlape na plyn takovým způsobem, že slušnému člověku už by to bylo hloupé, připadalo by mu to přes čáru,“ uzavírá Dostál.
Celou epizodu se můžete poslechnout v úvodním videu článku nebo na svých oblíbených podcastových aplikacích.