Začátek týdne bude chladnější a deštivější. Ve čtvrtek se oteplí, ale ne na dlouho

Na začátku tohoto týdne bude v Česku místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se znovu výrazněji ochladí a má víc pršet. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Počasí se během týdne několikrát změní. V pondělí a v úterý převládne velká oblačnost a místy dorazí déšť, na hory i sněhové srážky. Ve středu a ve čtvrtek čekají meteorologové slunečné počasí beze srážek. O něco více oblačnosti se objeví v pátek a sobotu, kdy nelze vyloučit ojedinělé přeháňky. "A v neděli přijde pravděpodobně více oblačnosti se srážkami a ochlazením," uvedl ČHMÚ na síti X.
Nejvyšší teploty se v pondělí na severozápadě a severu republiky budou pohybovat od pěti do deseti stupňů, jinde od deseti do 15 stupňů, na jižní Moravě vystoupají až na 17 stupňů Celsia. Bude převážně oblačno a zataženo, může pršet, v nejvyšších polohách sněžit. Podobný ráz počasí vydrží do středy, od čtvrtka do soboty by se maxima měla blížit 18 stupňům Celsia. V neděli se zatáhne a maxima spadnou k osmi až 13 stupňům.
Ranní teploty se na začátku týdne udrží slabě nad bodem mrazu, ve středu v místech s vyjasněním a uklidněním větru klesnou na minus čtyři stupně. Ranní mrazy se mohou objevit i v následujících dnech.
Známe se od školy, říkám mu Péťo. Ministr Zůna o prezidentovi a "cenzurovaném" videu
Nevěděl jsem, že existuje nějaké video (rozhovor s prezidentem), tvrdí ministr obrany ke sporu o (ne)publikování rozhovoru s prezidentem Pavlem. Armáda ho podle něj mohla kdykoliv publikovat na společném YouTube kanálu s ministerstvem obrany. S prezidentem problém nemá, znají se od střední školy. S o generaci mladším Karlem Řehkou spolupracuje „technicky“. Jsem loajální ke svým studentům, říká.
„Bulharský Orbán“ vítězí ve volbách. Proruský exprezident Radev tepe Evropskou unii
V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení skoro třetiny hlasů vede strana Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva se 44,58 procenty, uvedla ústřední volební komise podle tiskových agentur.
ŽIVĚ Porušili jste příměří, zuří Teherán. Slíbil Američanům odvetu. Ropa prudce zdražuje
Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Osud pondělního jednání obou znepřátelených stran v Islámábádu je nejistý.
ŽIVĚ Na kyjevské ulici začal do lidí pálit 58letý Moskvan. Útok má šest obětí
Nejméně šest lidí v sobotu zahynulo a dalších deset bylo zraněno poté, co útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva. Policie jej po neúspěšném pokusu o vyjednávání zastřelila při zásahu v supermarketu, kam se následně uchýlil se čtyřmi rukojmími.