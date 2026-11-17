Kdo doufal v brzké uklidnění počasí, toho nejnovější výhled meteorologů nepotěší. Česko má před sebou další větrné a deštivé dny, které navíc v závěru týdne vystřídá citelný teplotní sešup. O víkendu už maxima spadnou těsně nad nulu a v noci začne mrznout. Vyplývá to z aktualizovaných dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po deštivém úterý a relativně teplé noci, kdy teploty neklesnou pod devět až pět stupňů, bude ve středu 18. listopadu nadále převládat velká oblačnost. Obloha bude zatažená až oblačná, zpočátku se na většině území, postupně už jen místy objeví déšť nebo přeháňky. Na horách však mohou být srážky trvalejší a výjimečně se vyskytnou také bouřky.
Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na sedm až 12 stupňů, na jihu Moravy může být až 14 stupňů. Nepříjemné počasí doprovodí čerstvý jihozápadní až západní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, na horách dokonce až 90 kilometrů za hodinu. Kvůli větru vydal ČHMÚ varování.
Podle nejnovější předpovědi se počasí nezlepší ani ve čtvrtek 19. listopadu. Obloha bude oblačná až zatažená, jen přechodně polojasná. Zpočátku se přeháňky objeví jen ojediněle, během dne ale od západu dorazí v Čechách na většinu území a jinde místy občasný déšť.
Teploty v noci klesnou na osm až čtyři stupně, přes den se budou pohybovat mezi sedmi a 12 stupni. Pokračovat bude také větrné počasí. Mírný, místy čerstvý jihozápadní až jižní vítr o rychlosti čtyř až osmi metrů za sekundu může v nárazech dosahovat rychlosti i kolem 55 kilometrů za hodinu. Na horách v Čechách může napršet kolem 15 milimetrů srážek.
Od pátku 20. listopadu do neděle 22. listopadu bude převládat oblačno až zataženo, přechodně místy i polojasno. Na většině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, přičemž na horách už půjde o srážky sněhové. V samotném závěru týdne by pak mělo srážek postupně ubývat.
Závěr týdne zároveň přinese citelné ochlazení. V sobotu meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty pouze mezi dvěma a šesti stupni Celsia. V noci klesnou na tři až minus jeden stupeň, v severozápadní polovině Čech může být až minus čtyři stupně.
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