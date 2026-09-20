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Počasí

Z kraje týdne se ochladí, víkend by mohl být ale slunečný

Aktuálně.cz
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V pondělí nás čeká podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) doznívání deště a mírný vítr. V úterý bude nadále chladno, postupně se ale začne oteplovat. A pokud předpověď vydrží, o víkendu bychom se mohli dočkat po čase zase slunečného počasí.

Na snímku téměř vyschlá řeka Olše v Karviné.
Nedostatek srážek se začal projevovat i na řekách Severní Moravy, hladiny řek zarůstají řasou a zapáchají. Karviná 5.7.2017 Foto Ramík DrahoslavFoto: HN – Ramík Drahoslav
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V pondělí nás čeká podle ČHMU převážně malá oblačnost a postupně ustávání srážek. „Převládat bude jasno až polojasno, v jihovýchodní polovině území čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost a doznívání deště nebo přeháněk. K ránu bude místy oblačnosti přibývat,“ hlásí ČHMU na svém webu.

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Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 °C, při slabším větru až 5 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C. V úterý bude nadále chladno, přeháňky nás čekají převážně na horách.

Bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo. Kromě jihozápadu Čech se místy vyskytnou přeháňky. Během dne srážky s výjimkou hor na severu a severovýchodě ustanou.

Nejnižší noční teploty se budou v úterý pohybovat od 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty pak budou mezi 12 až 17 °C. Ve druhé polovině by se ale mělo opět oteplovat, pokud předpověď vydrží, v sobotu místy a v neděli převážně nás čekají teploty nad 20 °C.

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