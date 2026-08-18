Výstraha týdny sužovala Česko, meteorologové ji odvolali. Řekli, zda opět zaprší

Meteorologové v úterý v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. ČTK o tom v úterý informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Pršet má i v následujících dnech.
„Vzhledem k spadlým srážkám za posledních 48 hodin a předpokládaným úhrnům srážek v nejbližších dnech rušíme výstrahu před rizikem vzniku závažného požáru,“ uvedli meteorologové.
V pondělí po dlouhé době zapršelo téměř na celém území ČR. Úhrny ale byly velmi lokální, což je u letních bouřek a přeháněk typické. „Alespoň 20 milimetrů (stále mnohonásobně pod deficitem, který v krajině máme) spadlo jen přibližně na pěti až deseti procentech území,“ uvedl ČHMÚ v pondělí večer. Alespoň šest milimetrů srážek napršelo přibližně na 55 až 70 procentech území ČR.
Nejméně, tedy maximálně jednotky milimetrů, napršelo například v částech Vysočiny, na Tachovsku, Kounovsku, Jičínsku, kolem Lipna nebo severně od Žlutic na Karlovarsku. Nejvyšší úhrny naopak v pondělí zaznamenaly stanice v ústecké části Krušných hor. Na Sněžníku to bylo dokonce 91,7 milimetru srážek, na okolních stanicích pak mezi 50 až 70 milimetry.
Meteorologové upozornili na to, že výraznější a plošné srážky v dalších dnech nečekají. „Dobrá zpráva ale je, že s ohledem na synoptickou situaci víceméně každý den alespoň lokální srážky očekáváme,“ dodali.
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