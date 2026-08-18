Přeskočit na obsah
Benative
18. 8. Helena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Výstraha týdny sužovala Česko, meteorologové ji odvolali. Řekli, zda opět zaprší

ČTK

Meteorologové v úterý v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. ČTK o tom v úterý informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Pršet má i v následujících dnech.

V pondělí po dlouhé době zapršelo téměř na celém území ČR. Úhrny ale byly velmi lokální, což je u letních bouřek a přeháněk typické. (Ilustrační foto)
V pondělí po dlouhé době zapršelo téměř na celém území ČR. Úhrny ale byly velmi lokální, což je u letních bouřek a přeháněk typické. (Ilustrační foto)Foto: Freepik / Magnific
Reklama

„Vzhledem k spadlým srážkám za posledních 48 hodin a předpokládaným úhrnům srážek v nejbližších dnech rušíme výstrahu před rizikem vzniku závažného požáru,“ uvedli meteorologové.

V pondělí po dlouhé době zapršelo téměř na celém území ČR. Úhrny ale byly velmi lokální, což je u letních bouřek a přeháněk typické. „Alespoň 20 milimetrů (stále mnohonásobně pod deficitem, který v krajině máme) spadlo jen přibližně na pěti až deseti procentech území,“ uvedl ČHMÚ v pondělí večer. Alespoň šest milimetrů srážek napršelo přibližně na 55 až 70 procentech území ČR.

Související

Nejméně, tedy maximálně jednotky milimetrů, napršelo například v částech Vysočiny, na Tachovsku, Kounovsku, Jičínsku, kolem Lipna nebo severně od Žlutic na Karlovarsku. Nejvyšší úhrny naopak v pondělí zaznamenaly stanice v ústecké části Krušných hor. Na Sněžníku to bylo dokonce 91,7 milimetru srážek, na okolních stanicích pak mezi 50 až 70 milimetry.

Meteorologové upozornili na to, že výraznější a plošné srážky v dalších dnech nečekají. „Dobrá zpráva ale je, že s ohledem na synoptickou situaci víceméně každý den alespoň lokální srážky očekáváme,“ dodali.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Hasiči bojují s největším požárem v historii Belgie, oheň od pátku sužuje přírodní rezervaci High Fens.

Hasiči bojují s největším požárem v historii Belgie, oheň od pátku sužuje přírodní rezervaci High Fens. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vessels near rhe Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels near rhe Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels near rhe Strait of Hormuz, as seen from Musandam

ŽIVĚ Neznámý projektil zasáhl loď v Hormuzském průlivu, zemřel nejméně jeden člověk

Nákladní loď zasáhl při plavbě v Hormuzském průlivu neznámý projektil, oznámila v pondělí ráno britská námořní služba (UKMTO). Zásah způsobil škody ve strojovně lodi a zranil či zabil nejméně jednoho člena posádky. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem zůstává provoz na této námořní trase klíčové pro globální přepravu ropy a plynu velmi omezený.

Soud, justice, rozsudek, ilustrační foto
Soud, justice, rozsudek, ilustrační foto
Soud, justice, rozsudek, ilustrační foto

Dítě je u otce, starat se má matka. Soud se jí zastal

Ústavní soud (ÚS) se zastal matky, jež má podle staršího rozhodnutí pečovat o dceru. Fakticky však dívka žije u otce, který ji loni odmítl předat. Matka chce, aby justice nařídila výkon stále platného rozhodnutí a aby se dívka vrátila k ní. Obvodní soud pro Prahu 6 o návrhu nerozhodl. Podle ústavních soudců se dopustil průtahů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama