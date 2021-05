Vydatné deště vydrží až do pátku. Hladiny řek budou stoupat, na severu hrozí záplavy

Silné bouřky s vydatným deštěm se budou v Česku vyskytovat do pátku a v důsledku toho se mohou zvednout hladiny řek. V Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji nelze vyloučit zejména na menších tocích krátkodobé překročení limitu pro nejvyšší, třetí povodňový stupeň, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Česko zasáhly bouřky už ve středu večer, na severovýchodě způsobily lokální záplavy.

Při bouřkách na severu a severovýchodě země meteorologové očekávají v nadcházejících hodinách při silných bouřkách úhrny kolem 40 milimetrů srážek a na jižní polovině Moravy a na Vysočině by při vydatném dešti mohlo spadnout za šest hodin přes 30 milimetrů srážek.

V Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji by lidé proto měli počítat do pátečního večera s vysokým stupněm nebezpečí záplav, kdy se voda z řek může vylévat do okolní krajiny. Dosažení druhého povodňového stupně meteorologové očekávají mimo jiné v povodí Novohradky, při vyšších úhrnech srážek po půlnoci na pátek by hladiny pak mohly vystoupat ještě výše.

Na první stupeň povodňové aktivity pak mohou vlivem srážek a dotoku vody z předchozího deště dosáhnout řeky na mnoha místech po celé republice. Výraznější vzestupy s ojedinělým překročením druhého stupně pak mohou být v povodí Úslavy, Klabavy, Litavky, Střely, Rakovnického potoka a dolní Berounky, doplnili meteorologové.